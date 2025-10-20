ЗАГРМЕЛО НА ПАСУЉАНСКИМ ЛИВАДАМА Реализована борбена обука тенковских и механизованих јединица Војске Србије
На полигону "Пасуљанске ливаде" реализована је вишедневна тактичка обука тенковских и механизованих јединица Четврте бригаде копнене војске уз извођење бојевих гађања, саопштено је вечерас из Министарства одбране.
Јединице су, током боравка на терену, увежбавале нападна дејства у операцијама Војске Србије са тежиштем на изненадним и снажним продорима кроз непријатељев распоред и гађању циљева из покрета.
Показана ефикасност у примени тактичких радњи и прецизност ватре, потврдили су висок ниво обучености војника, подофицира и официра Четврте бригаде копнене војске, наводи се у саопштењу Министарства одбране.
Важан сегмент обуке било је додатно оспособљавање младих војника који су успешно прошли селекцију за пријем у тенковске и механизоване батаљоне.
Истовремено је проверена и оспособљеност јединица за организацију живота и рада у теренским условима, од уређења логорске просторије, успостављања командног места и телекомуникационог обезбеђења до стварања услова за смештај и исхрану ангажованог људства.
Успешном реализацијом вежбовних активности заокружен је летњи циклус обуке тенковских и механизованих јединица, током којег су унапређене њихове способности за извођење борбених дејстава, самостално и у садејству са другим саставима.
За попуну ових јединица, које су носиоци маневра у операцијама Копнене војске, тренутно је отворен јавни конкурс.
Младићи и девојке који желе да раде добро плаћен и динамичан посао на савременој и модернизованој техници, без обзира да ли су служили војни рок са оружјем или не, могу се пријавити на конкурсе који су отворени до 15. новембра.