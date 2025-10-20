Ова одлука погађа и Србију! ЕВРОПСКА УНИЈА УВОДИ ЗАБРАНУ ТРАНЗИТА РУСКОГ ГАСА КРОЗ ЕУ У ТРЕЋЕ ЗЕМЉЕ Ево када ова мера ступа на снагу
20.10.2025. 16:16 16:37
Савет ЕУ усвојио је забрану транзита руског гаса преко Европске уније у друге земље почев од 1. јануара 2026.године.
Савет је усвојио постепени план потпуног одустајања од увоза гаса из Русије, почев од 1. јануара 2026. године, на основу предлога Европске комисије, али је остављен прелазни период за постојеће уговоре до 1. јануара 2028. године.
Подестимо, министри енергетике земаља чланица ЕУ подржали су данас предлог о постепеном укидању увоза руске нафте и гаса до јануара 2028. године, саопштено је из Савета ЕУ.