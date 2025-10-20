ПАКЛА ЦИГАРЕТА ИДЕ ДО 7 ЕВРА?! Предложено драстично повећање пореза на дуванске производе ДА ЛИ ЋЕ БИТИ УСВОЈЕНА ИНИЦИЈАТИВА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ
Европска комисија предложила је драстично повећање пореза на дуванске производе, што би могло да подигне цену пакле цигарета и до 7 евра.
Према иницијативи, порез на дуван за мотaње био би повећан за 258 одсто, а на стандардне цигарете за 139 одсто. Знатно више стопе планиране су и за електронске цигарете и дуванске производе на грејање, што је одмах изазвало отпор јужноевропских земаља.
Грчка предлаже заједничко решење како би се избегло ширење шверца цигарета и заштитила домаћа дуванска индустрија. Министар финансија Киријакас Пиеракакис затражио је ниже порезе од предложених, дужи прелазни период и увођење опорезивања по тежини, а не по јединици производа.
Иницијатива Европске комисије односи се на ревизију Директиве о опорезивању дувана и увођење нове дажбине (TEDOR). Планирано је да буде усвојена до лета, а највећи притисак за њено увођење долази из северноевропских земаља.
Јужне државе против драстичног скока
Грчка, Италија и Румунија упозоравају да би нагли раст цена могао да подстакне нелегалну трговину. Пиеракакис је нагласио да би превисоке цене могле угрозити конкурентност и инвестиције.
Порез на цигаре већи за више од 1.000 одсто
Европска комисија предвиђа три сценарија, али подржава онај са највећим повећањем пореза, који би, према проценама, донео додатних 15,1 милијарди евра прихода:
Порез на цигарете би порастао са 90 на 215 евра на 1.000 јединица.
Порез на дуван за мотaње са 60 на 215 евра по килограму.
Порез на цигаре чак за 1.092 одсто — са 12 на 143 евра по килограму.
Електронске цигарете са више од 15 микрограма никотина биће опорезоване са 0,36 евра по милилитру, а оне са мање никотина са 0,12 евра.
Према брзој рачуници, пакла која данас кошта 4,60 евра могла би ускоро достићи цену од чак 7 евра.
Европска комисија сматра да су више цене и порези најделотворније средство у смањењу конзумирања дувана — у последњој деценији, потрошња у ЕУ је смањена за 40 одсто управо због повећаног опорезивања.
Поред тога, у оквиру Светске здравствене организације разматра се и потпуна забрана филтера, драстично смањење продајних места и прелазак на продају дуванских производа искључиво преко непрофитних организација.