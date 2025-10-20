ОД ИДУЋЕ ГОДИНЕ ЈОШ ЈЕДНО НЕПРИЈАТНО ИЗНЕНАЂЕЊЕ НА ГРАНИЦАМА Нова дозвола без које нећете моћи у ЕУ удариће директно на џеп ЕВО КОЛИКО ЋЕТЕ МОРАТИ ДА ПЛАТИТЕ
Систем за улазак и излазак (ЕЕС) почео је са применом 12. октобра, а након његове потпуне имплементације следи нови ЕТИАС систем.
Систем ЕЕС је аутоматски ИТ систем за регистрацију држављана који нису из ЕУ, а планирају краткорочни боравак у некој од 29 земаља Европске уније.
ЕЕС подразумева давање биометријских података (отисак четири прста и фотографија лица) на граничним прелазима, поред пасоша који је још увек обавезан.
ЕЕС још увек не функционише на свим граничним прелазима - уводи се постепено, а потпуна примена се очекује 10. априла 2026. године.
Након тога, следи ЕТИАС систем који ће подразумевати издавање путне дозволе која ће коштати 20 евра.
Шта је ЕТИАС?
ЕТИАС путна дозвола ће бити услов за улазак за држављане који су изузети од обавезе поседовања визе, а путују у било коју од 30 европских земаља. Она ће бити повезана са пасошем путника, а важиће до три године или до истека пасоша – зависно од тога шта наступи прво.
Уколико добијете нови пасош, морате да извадите и нову ЕТИАС путну дозволу.
Издавање ЕТИАС дозволе ће коштати 20 евра. Накнада се неће наплаћивати док ЕТИАС не почне са радом што се, према званичницима, планира за последњи квартал 2026. године.