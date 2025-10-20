light rain
9°C
20.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОД ИДУЋЕ ГОДИНЕ ЈОШ ЈЕДНО НЕПРИЈАТНО ИЗНЕНАЂЕЊЕ НА ГРАНИЦАМА Нова дозвола без које нећете моћи у ЕУ удариће директно на џеп ЕВО КОЛИКО ЋЕТЕ МОРАТИ ДА ПЛАТИТЕ

20.10.2025. 20:03 20:19
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
d

Систем за улазак и излазак (ЕЕС) почео је са применом 12. октобра, а након његове потпуне имплементације следи нови ЕТИАС систем.

Систем ЕЕС је аутоматски ИТ систем за регистрацију држављана који нису из ЕУ, а планирају краткорочни боравак у некој од 29 земаља Европске уније.

ЕЕС подразумева давање биометријских података (отисак четири прста и фотографија лица) на граничним прелазима, поред пасоша који је још увек обавезан.

ЕЕС још увек не функционише на свим граничним прелазима - уводи се постепено, а потпуна примена се очекује 10. априла 2026. године.

Након тога, следи ЕТИАС систем који ће подразумевати издавање путне дозволе која ће коштати 20 евра.

Шта је ЕТИАС?
 

ЕТИАС путна дозвола ће бити услов за улазак за држављане који су изузети од обавезе поседовања визе, а путују у било коју од 30 европских земаља. Она ће бити повезана са пасошем путника, а важиће до три године или до истека пасоша – зависно од тога шта наступи прво.

Уколико добијете нови пасош, морате да извадите и нову ЕТИАС путну дозволу.

Издавање ЕТИАС дозволе ће коштати 20 евра. Накнада се неће наплаћивати док ЕТИАС не почне са радом што се, према званичницима, планира за последњи квартал 2026. године.

Б92

ЕТИАС путовања дозвола
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Бизнис Новчаник
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЕТИАС ЋЕ КОШТАТИ 20 ЕВРА УМЕСТО 7? Ево када одлука ступа на снагу и ко је изузет од плаћања

ЕТИАС ЋЕ КОШТАТИ 20 ЕВРА УМЕСТО 7? Ево када одлука ступа на снагу и ко је изузет од плаћања

18.07.2025. 18:20 18:31
Волим
0
Коментар
1
Сачувај
ТРАЖЕ 7 ЕВРА ЗА УЛАЗ У ЕУ, АЛИ НЕ СВИМА Ево који грађани НЕ МОРАЈУ ДА ВАДЕ ЕТИАС, МЕЂУ ЊИМА И МИГРАНТИ

ТРАЖЕ 7 ЕВРА ЗА УЛАЗ У ЕУ, АЛИ НЕ СВИМА Ево који грађани НЕ МОРАЈУ ДА ВАДЕ ЕТИАС, МЕЂУ ЊИМА И МИГРАНТИ

01.09.2024. 12:58 13:21
Волим
0
Коментар
0
Сачувај