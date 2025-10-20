Брисање рока трајања, "прање" поквареног меса! КАКО НЕСАВЕСНИ ТРГОВЦИ ВАРАЈУ КУПЦЕ И УГРОЖАВАЈУ ЗДРАВЉЕ
Ако нисте сигурни да месо, јаја или млечни производи нису свежи или су покварени, јер су променили боју, постали слузави или имају чудан мирис и укус, обавезно пријавите инспекцији
Да ли сте некада присуствовали сцени када незадовољан купац долази у продавницу да би вратио производ који, иако му није истекао рок, није за употребу? Истраживали смо колико има истине у причама које преносе поједини медији, да несавесни трговци често, како не би враћали робу којој је истекао рок, бришу датуме и стављају нове.
Трихинела у свињском месу, салмонела у млечним производима, јајима и пилетини. Листерија је, такође, опасна бактерија која може да контаминира свеже производе, поготово месо, када им истекне рок трајања.
Списак се ту не завршава, јер се приликом контрола региструју и присуство ентеробактерије, ешерихије, стафилокока. Да ли размишљате о овим опасним бактеријама када купујете месо, јаја или млечне производе?
Правила пословања трговина које продају производе животињског порекла су јасна, контрола квалитета и рокова, такође. Прво, свака роба којој се ближи рок употребе мора јасно да се обележи, а када рок истекне уклони са рафова и из фрижидера.
"Код производа којима истиче рок, јасно то обележимо на паковању. Производи којима је истекао рок аутоматски се повлаче из продаје и шаљу даље на отпис, односно предају се овлашћеним кућама које даље поступају са производима. Као систем, од почетка године, 1.010 тона млека, млечних производа, делактеса и меса послали смо на уништење", каже пи-ар "Делез Србије" Милица Поповић.
Да не би били на губитку и уништавали месо и млечне производе неки трговци не поштују прописе и служе се преваром, преносе поједини медији.
Какве су казне
Наводно, са млечних производа ацетоном скидају датум до кога производ може да се конзумира и стављају нови, а месо или замрзавају или перу у разним растворима и опет стављају у промет.
"Најчешће и најопасније су саломонеле. Исход је исрпљујућа дијареја, температура. Реч је о правој инфламацији. Даљи ток лечења је јако компликован код многих. Треба бити опрезан и са првом појавом симтома јавити се лакару", истиче Ана Бандука Тодоровић, нутрициониста специјалиста јавног здравља.
Ако нисте сигурни да месо, јаја или млечни производи нису свежи или су покварени, јер су променили боју, постали слузави или имају чудан мирис и укус, обавезно пријавите инспекцији.
Према Закону о безбедности хране прописане су казне, које се крећу од 300.000 до три милиона динара за правно лице, а за предузетнике од 250.000 до пола милиона.