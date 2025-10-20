НОВИ УДАР НА ЏЕП ВОЗАЧА Од 1. новембра ЗИМСКЕ ГУМЕ су обавезне! Ево како се крећу ЦЕНЕ ове сезоне: Најјефтиније су око 5.000 динара, па све до... Додајте и услугу вулканизера!
Сезона зимских гума почиње 1. новембра и трајаће до 1. априла.
Иако су возачи у законској обавези да у овом периоду имају зимске гуме на точковима свог возила само уколико је на коловозу снег, лед или поледица, надлежни, стручњаци и вулканизери саветују возаче да не чекају на временске непогоде, већ да своје гуме замене што пре.
Што се тиче куповине самих пнеуматика, цена зимских гума зависи од тога који ауто возите. За просечну, средњу класу аутомобила, у коју спадају неки од најчешће вожених модела у Србији као што су Шкода октавиа, Рено меган, Волксваген голф и пасат, зимске гуме димензија 195/65Р15 ће вас коштати најмање 5.000 динара по гуми.
Када су у питању просечне зимске гуме, цене пнеуматика средње класе марке „Таурус“ и „Гудрич“ прошле године су биле око 4.000, а ове године, за исте гуме мораћете да издвојите оквирно између 7.000 и 8.000 динара, док ће вас зимске гуме више класе, попут марке „Мишелин“ коштати око 9.000 динара.
Зимске гуме мањих димензија за градске аутомобиле попут Фијатовог пунта, Опел корсе или Шкоде фабије ове године у просеку коштају између 2.400 и 4.000 у зависности од произвођача и класе.
Уколико возите неки од популарнијих СУВ-ова у Србији, попут Тојотиног РАВ-4 модела, Волксвагеновог тигуана или Нисановог кашкаја, на располагању имате јефтинијих опција које коштају између 6.000 и 10.000 динара, док је за гуме више класе, попут популарних „Мишелина“, потребно издвојити чак између 20.000 и 30.000 у овој класи возила, у зависности од величине пнеуматика.
Наравно, увек постоји опција куповине половних гума, међутим она често није најсигурнија, узимајући у обзир да су гуме потрошна роба и да временом постају мање ефикасне. Што се тиче саме замене гума на сва четири точка, уколико сте вулканизеру донели своје, његове услуге ће вас најчешће коштати од 4.000 до 5.000 динара за мање димензије. Уколико поседујете пнеуматике већих димензија, цене замена код вулканизера достижу и нешто изнад 10.000 динара.
Код већине вулканизерских радњи које се такође баве продајом гума можете остварити попуст на замену уколико сте гуме купили код њих. Један број возача се опредељује и за гуме за све сезоне (тзв. алл сеасон гуме). Са законске тачке гледишта, ове гуме играју улогу и зимских и летњих пнеуматика, али треба напоменути да ово није увек најбоља опција, јер у просеку мали број ових прође фазу тестирања са квалитетним оценама, а неке се чак сматрају небезбедним, преноси Мондо.