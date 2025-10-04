overcast clouds
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВОЗАЧЕ Зимске гуме морате да имате већ сада и то у ОВИМ СЛУЧАЈЕВИМА

Помоћник директора Агенције за безбедност саобраћаја Вељко Чурчић рекао је за РТС да на свакој температури испод седам степени летњи пнеуматик губи своја својства и истакао да закон налаже да, уколико се на коловозу налази снег, лед или поледица, учесници у саобраћају морају имати зимске пнеуматике с минималном шаром од четири милиметра.

Снег који је изненадио планинске пределе подсетио је и возаче да зима долази брже него што мислимо. Вељко Чурчић је истакао да дуго није видео да у овом периоду године буду овакви временски услови, поготово снег у октобру.

"Од возача који свакодневно учествују у саобраћају захтева се додатни опрез и да прилагоде брзину условима и стању на путу, ради боље прегледности", рекао је Чурчић за РТС.

У само неколико сати синоћ и јуче било је колико тежих саобраћајних незгода. Чурчић истиче да су истраге у току, које ће утврдити узрок несреће.

"У новонасталим временским условима много је дужи зауставни пут. Возачи прецењују своје способности, олако се опуштају у ситуације, нису довољно спремни на те нагле временске промене. То доводи до грешке које резултирају саобраћајном незгодом. Битно је да се прате временска прогноза, савети стручњака и министарства унутрашњих послова који се активно оглашавају путем нових временских прилика", нагласио је Чурчић.

Када су обавезне зимске гуме

По законској обавези возачи нису дужни да до 1. новембра имају зимске пнеуматике. Међутим, саговорник истиче да закон налаже да, уколико се на коловозу налази снег, лед или поледица, учесници у саобраћају морају имати зимске пнеуматике с минималном шаром од четири милиметра.

"На свакој температури испод седам степени летњи пнеуматик губи своја својства, губи оно најважније, а то је пријањање са подлогом и у тој ситуацији морамо имати зимске пнеуматике. Он има четири пута боље пријање са подлогом, што је најважније за стабилност и одрживост возила на путу који даје додатну чврстоћу и отпорност на ударе за ове временске услове", рекао је Чурчић.

Помоћник директора Агенције за безбедност саобраћаја је нагласио да се летњи пнеуматици дупло дуже заустављају од зимских.

Савети за возаче

Чурић је навео неколико савета за возаче пре него што крену на пут у сличним временским условима.

"Морамо припремити своје возило, пратити временску прогнозу, упознати се са стањем на терену и поштовати саобраћајне прописе. Планирати раније путовање, како бисмо смањили вероватноћу да дође до саобраћајне несреће", закључио је Чурчић.

