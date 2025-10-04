overcast clouds
ЗАБРАЊЕНЕ ПОСЕТЕ У УНИВЕРЗИТЕТСКОМ КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ ВОЈВОДИНЕ Због превенције ширења респираторних инфекција

04.10.2025. 08:39 08:44
Пише:
Љубица Петровић
Извор:
Дневник
укцв
Фото: Дневник

У клиникама Универзитетског клиничког центра Војводине привремено су забрањене посете.

- У складу са препоруком Института за јавно здравље Србије, у вези са епидемиолошком ситуацијом, у Универзитетском клиничком центру Војводине се уводи привремена забрана посета пацијентима ради превенције ширења респираторних инфекција – саопштили су из највеће покрајинске болнице и додају како се захваљују на разумевању.

забрана посета универзитетски клинички војводине
Извор:
Дневник
Пише:
Љубица Петровић
Вести Друштво
