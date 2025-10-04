МУШКАРЦА (54) ИЗБОЛИ СТРШЉЕНИ ДОК ЈЕ ЦЕПАО ДРВА Хитна помоћ није могла да помогне
ПУ копривничко-крижевачка известила је о несрећном случају који се догодио јуче, 3. октобра, у преподневним сатима.
Наиме, у Крижевцима, у шумском пределу, 54-годишњег мушкарца уболи су стршљени током сече дрва за огрев.
Мушкарцу је позлило, указана му је лекарска помоћ, али је на месту догађаја преминуо.
Полицијски службеници су обавили увиђај, тело је прегледао мртвозорник, а потом је превезено на Одељење за патологију Опште болнице Бјеловар, где ће бити обављена обдукција.
Шта урадити ако вас нападне стршљен?
Напад стршљена може бити изузетно непријатно и потенцијално опасно искуство, посебно за особе које су алергичне на убоде инсеката. У таквој ситуацији важно је остати прибран и знати како правилно реаговати како бисте заштитили своје здравље.
У случају да приметите да вас стршљен прати или покушава да нападне, најважније је да останете мирни. Немојте махати рукама, викати или правити нагле покрете, јер то може додатно испровоцирати инсекта. Уместо тога, полако се удаљите из његове близине и покушајте да се склоните у затворен простор – кућу, аутомобил или другу сигурну локацију. Док се повлачите, рукама заштитите лице и врат, јер су то најосетљивији делови тела.
Ако вас ипак убоде стршљен, одмах се удаљите са места где се напад догодио. Стршљени често бране своје гнездо и могу постати агресивнији ако се задрже у близини.
Затим оперите место убода сапуном и водом, како бисте смањили ризик од инфекције. На убод ставите хладну облогу или лед умотан у крпу, што ће помоћи у смањењу бола и отока. Пожељно је да узмете антихистаминик (на пример, лоратадин или цетиризин), како бисте ублажили евентуалну алергијску реакцију.
Иако већина људи има само локалну реакцију на убод стршљена, у одређеним случајевима може доћи до озбиљне алергијске реакције – анафилактичког шока. Ако се у року од неколико минута до пола сата јаве отежано дисање, отицање лица, језика, усана или грла, осип по телу, вртоглавица, мучнина или губитак свести, неопходно је одмах позвати хитну помоћ (124).
Такође, убод у пределу главе, врата, уста или више убода одједном захтева хитну пажњу лекара, без обзира на то да ли је особа алергична или не.