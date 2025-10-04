(ВИДЕО) ДЕЧАК (14) УПУЦАО 6 ОСОБА У ШВЕДСКОЈ Овако су изгледале сцене непосредно након напада
04.10.2025. 11:16 11:34
За пуцњаву је осумњичен дечак, млађи од 15 година, који ће бити испитан током дана, саопштила је локална полиција.
Пуцњава је полицији пријављена у 2.10 сати после поноћи. Све повређене је Хитна помоћ превезла у болницу, а према првим извештајима, нико од повређених није животно угрожен.
Према речима портпарола полиције Тобијаса Алена-Свалброа, сви повређени су младе особе, између 15 и 18 година старости.
Пуцњава се догодила у близини бара "Царина" (Ölstugan Tullen), у који су се жртве пуцњаве прво склониле. Мотив пуцњаве није јасан, а полиција је саопштила да не сумња да је повезана са тероризмом.