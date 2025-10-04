overcast clouds
БЕЗ ТРАДИЦИЈЕ, ПОРОДИЦЕ И ВЕРЕ НЕМА ОПСТАНКА ЈЕДНОГ НАРОДА Гојковић на Збору Крајишника поручила да је поносна што и млађе генерације чувају своје корене

04.10.2025. 11:58
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
maja
Фото: Скриншот Информер тв

Председница Покрајинске владе Маја Гојковић изјавила је данас присуствујући трећем Збору Крајишника који се одржава у Спортском центру Ковилово да је чување традиције и идентитета Срба јако важно.

-Величанствен успех и потреба свих нас да и на овај начин очувамо своју традицију и идентитет. Себе сматрам пријатељем крајишких удружења. Ово је до сада највећи збор Крајишника. Без традиције, породице и вере нема опстанка једног народа. Има нас све више и више. Драго ми је што је Покрајинска влада учествовала у организацији Збора. Имамао пуно сајмова у Новом Саду који су посвећени коренима људи који су кроз историју долазили и остајали, неко зато што је морао, неко зато што је желео да се школује, али сви смо један народ. Поносни смо на то што смо Срби и што имамо традицију. Без народног стваралаштва нема ни напретка. Ово је народна култура и треба да будемо сви срећни што су и млађе генерације поносне на своју традицију - поручила је Гојковић. 

Маја Гојковић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
