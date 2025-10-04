overcast clouds
ВЕЛИКА АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ У ЦРНОЈ ГОРИ Ухапшени бивши полицијски функционери, тужитељка и контроверзни бизнисмен

04.10.2025. 12:17 12:18
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: freeimages

Бивши високи полицијски црногорски функционери, као и контроверзни бизнисмен Александар Мијајловић и виша државна тужитељка Андријана Настић, ухапшени су у оквиру истраге о криминалној организацији која је користила државне ресурсе за озбиљан организовани криминал, преноси данас РТЦГ.

Међу ухапшенима су и некадашњи начелник Центра безбедности Подгорица Милован Павићевић, бивши полицајац Владан Лазовић, као и бивши помоћник директора Управе полиције Драго Спичановић.

Специјално државно тужилаштво их сумњичи да су били део криминалне организације.

Саслушани су и функционер полиције Јакша Бацковић, као бивши шеф Пореске управе Миомир Мугоша, некадашњи полицијски официр Тихомир Горановић и бивши државни службеник Александар Климовић. 

Службеници Специјалног полицијског одељења извршили су претресе на више локација, у становима ухапшених функционера и бизнисмена, као и код још неколико особа које су обухваћене истрагом у овом предмету.

Специјално државно тужилаштво није се до сада званично огласило о овој акцији, која се сматра једном од најкомплекснијих последњих година у Црној Гори.

Поступак води специјални тужилац Јован Вукотић.

