ВЕЛИКА АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ У ЦРНОЈ ГОРИ Ухапшени бивши полицијски функционери, тужитељка и контроверзни бизнисмен
Бивши високи полицијски црногорски функционери, као и контроверзни бизнисмен Александар Мијајловић и виша државна тужитељка Андријана Настић, ухапшени су у оквиру истраге о криминалној организацији која је користила државне ресурсе за озбиљан организовани криминал, преноси данас РТЦГ.
Међу ухапшенима су и некадашњи начелник Центра безбедности Подгорица Милован Павићевић, бивши полицајац Владан Лазовић, као и бивши помоћник директора Управе полиције Драго Спичановић.
Специјално државно тужилаштво их сумњичи да су били део криминалне организације.
Саслушани су и функционер полиције Јакша Бацковић, као бивши шеф Пореске управе Миомир Мугоша, некадашњи полицијски официр Тихомир Горановић и бивши државни службеник Александар Климовић.
Службеници Специјалног полицијског одељења извршили су претресе на више локација, у становима ухапшених функционера и бизнисмена, као и код још неколико особа које су обухваћене истрагом у овом предмету.
Специјално државно тужилаштво није се до сада званично огласило о овој акцији, која се сматра једном од најкомплекснијих последњих година у Црној Гори.
Поступак води специјални тужилац Јован Вукотић.