overcast clouds
9°C
04.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОНОС! НЕ СМЕМО ЗАБОРАВИТИ НАШЕ СРБЕ, ПОСЕБНО НАРОД КОЈИ ЈЕ ПРОТЕРАН СА СВОЈИХ ОГЊИШТА: Лидер СНС Вучевић са Крајишницима по трећи пут, послао емотивну поруку из Ковилова

04.10.2025. 11:39 11:47
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
мв
Фото: Скриншот Информер тв

Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић изјавио је данас присуствујући трећем Збору Крајишника и пријатеља у Спортском центру Ковилово да је поносан на све који су протерани са својих вековних огњишта и да је поносан што је на овом традиционалном окупљању.

Сви грађани Србије су равноправни. Посебно народ који је протеран са својих вековних огњишта и који је нашао своје спасење у Србији и Републици Српској. Не смемо заборавити ни Србе у Федерацији. Посебну љубав и пажњу шаљемо Србима са Косова и Метохије. Позивам све Србе са Косова и Метохије да следеће недеље изађу на изборе и гласају за Српску листу. То је једина листа која чува Србе на Косову и Метохији. Понос ми је што сам по трећи пут са Крајишницима у Ковилову - рекао је Вучевић. 

Милош Вучевић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај