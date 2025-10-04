ПОНОС! НЕ СМЕМО ЗАБОРАВИТИ НАШЕ СРБЕ, ПОСЕБНО НАРОД КОЈИ ЈЕ ПРОТЕРАН СА СВОЈИХ ОГЊИШТА: Лидер СНС Вучевић са Крајишницима по трећи пут, послао емотивну поруку из Ковилова
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић изјавио је данас присуствујући трећем Збору Крајишника и пријатеља у Спортском центру Ковилово да је поносан на све који су протерани са својих вековних огњишта и да је поносан што је на овом традиционалном окупљању.
Сви грађани Србије су равноправни. Посебно народ који је протеран са својих вековних огњишта и који је нашао своје спасење у Србији и Републици Српској. Не смемо заборавити ни Србе у Федерацији. Посебну љубав и пажњу шаљемо Србима са Косова и Метохије. Позивам све Србе са Косова и Метохије да следеће недеље изађу на изборе и гласају за Српску листу. То је једина листа која чува Србе на Косову и Метохији. Понос ми је што сам по трећи пут са Крајишницима у Ковилову - рекао је Вучевић.