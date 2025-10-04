ПАПА ЛАВ XIV УСКОРО ОБЈАВЉУЈЕ ПРВИ ДОКУМЕНТ ОД ПОЧЕТКА ПОНТИФИКАТА Назнаке нових приоритета Ватикана
РИМ: Папа Лав XIV објавиће 9. октобра свој први документ од почетка понтификата, саопштио је данас Ватикан, наводећи да ће текст вероватно пружити назнаке о приоритетима новог поглавара Католичке цркве, која има 1,4 милијарде верника.
Документ, познат као апостолска побудница, носиће назив "Dilexi te" ("Он те је волео") и папа га је званично потписао данас, уочи његовог објављивања, саопштио је Ватикан, преноси Ројтерс.
Неколико ватиканских званичника рекло је за агенцију у протеклим недељама да ће се текст папе Лава VIX пре свега фокусирати на потребе сиромашних у свету.
Ватикан није изнео детаље о документу, али наслов сугерише да папа Лав XIV жели да пошаље поруку континуитета са покојним папом Фрањом, чији је последњи важан документ, енциклика, објављен у октобру 2024. године под називом "Dilexit nos" ("Он нас је волео").
Како наводе званичници, папа Лав XIV је овим документом завршио пројекат који је започео његов претходник, папа Фрања, а који није стигао да доврши пре него што је преминуо у априлу.
Папа Лав XIV је текст званично потписао данас, на католички празник Светог Фрање Асишког, свеца из 13. века познатог по завету сиромаштву и блискости са природом.