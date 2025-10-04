СИРУП ЗА КАШАЉ ИЗАЗВАО СМРТ ДЕВЕТОРО ДЕЦЕ? Власти истражују шта се заправо догодило
Индијске власти су данас саопштиле да истражују да ли је контаминирани сируп за кашаљ изазвао смрт деветоро деце, након што је утврђено да једна серија тог лека садржи опасне нивое токсичне хемијске супстанце.
Министарство здравља је саопштило да су узорци сирупа за кашаљ „колдриф“, који производи компанија „Сресан Фарма“ у јужној савезној држави Тамил Наду, тестирани од стране државних власти и да су утврђени нивои диетилен гликола (ДЕГ) који премашују дозвољене границе, преноси Ројтерс.
Узорци садрже ДЕГ изнад дозвољене границе, саопштило је Министарство.
ДЕГ, токсични растварач који се користи у индустријским производима, повезан је са смртоносним тровањем у неколико земаља.
Саопштење је издато након што су медијски извештаји сугерисали да би недавни смртни случајеви деветоро деце у централној савезној држави Мадхја Прадеш могле бити повезане са конзумацијом сирупа за кашаљ.