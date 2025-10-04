overcast clouds
СИРУП ЗА КАШАЉ ИЗАЗВАО СМРТ ДЕВЕТОРО ДЕЦЕ? Власти истражују шта се заправо догодило

04.10.2025. 12:51 12:57
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
сируп
Фото: Freepik

Индијске власти су данас саопштиле да истражују да ли је контаминирани сируп за кашаљ изазвао смрт деветоро деце, након што је утврђено да једна серија тог лека садржи опасне нивое токсичне хемијске супстанце.

Министарство здравља је саопштило да су узорци сирупа за кашаљ „колдриф“, који производи компанија „Сресан Фарма“ у јужној савезној држави Тамил Наду, тестирани од стране државних власти и да су утврђени нивои диетилен гликола (ДЕГ) који премашују дозвољене границе, преноси Ројтерс.

Узорци садрже ДЕГ изнад дозвољене границе, саопштило је Министарство.

ДЕГ, токсични растварач који се користи у индустријским производима, повезан је са смртоносним тровањем у неколико земаља.

Саопштење је издато након што су медијски извештаји сугерисали да би недавни смртни случајеви деветоро деце у централној савезној држави Мадхја Прадеш могле бити повезане са конзумацијом сирупа за кашаљ.

сируп индија деца
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
