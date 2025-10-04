overcast clouds
ЖИВОТ У ДЕСЕТОЈ ДЕЦЕНИЈИ УЗ ПОДРШКУ И РАЗУМЕВАЊЕ Ово су приче о трећем добу бака и дека из Бешке, Чортановаца и Инђије ГЕРОНТОДОМАЋИЦЕ СУ ВЕЛИКА ПОМОЋ СТАРИЈИМА

04.10.2025.
Пише:
Слађана Аничић Илић
Извор:
Дневник
Фото: Општина Инђија

Међународни дан старијих особа, 1. октобар обележава се широм света, а читав месец посвећен је бризи о старијим људима.

Тим поводом у Србији су одржани различити догађаји како би се  скренула пажња на проблеме са којима се старији суочавају. 

У Инђији су председник општине Марко Гашић и представници Удружења „4+1” посетили најстарије мештане. 

- Нешто највеће што сам у животу постигла је геронтодомаћица у мом дому, где живим сама. Једва чекам уторак када она долази јер има ко да ми отвори врата и пита ме шта ми је потребно - каже Марија Шушњар из Бешке. 

Децу Данице Јованић из Чортановаца живот је одвео у Америку, па она сама живи у свом домаћинству, али како каже, има све што јој је потребно.

- Све имам захваљујући геронтодомаћици, она мени све набави. И лекове и намирнице, па и разговара са мном колико стигне - не устручава се бака Даница да похвали Удружење „4+1“.

Иако су обоје у десетој деценији живота, у којој су остварили 71 годину брака, Бешчани Драга и Марко Брдар захвални су геронтодомаћици која их посећује једном недељно, и помаже у обављању свакоденвих послова.

- Као да нам је најрођенији род наша Анкица - сагласни су времешни супружници.

Услуге удружења за помоћ старима, Радмила Митровић из Инђије користи три године. Она је сама у великој кући и тешко се сналази, а како каже, године су урушиле и снагу и здравље.

- Кад ми уђе на врата Милева, као да је ми је дошла рођена сестра, ето толико се слажемо и о свему договарамо - истиче наша саговорница.

Фото: Општина Инђија

Удружење „4+1“ постоји 21 годину, а скоро две стотине домаћинстава у инђијској општини обилази десет геронтодомаћица.

- Дајем све од себе да помогнем старијим и слабије покретним људима, трудим се да им олакшам живот колико могу - каже Милева Стричић, која у удружењу ради пет година.

Координаторка Удружења „4+1“, Анита Ковачевић Костецки организује обавезе геронтодомаћица и води бригу да помоћ на време стигне до оних којима је потреба.

- Више од две деценије трудимо се да помажемо нашим старијим суграђанима у обављању њихових свакодневних послова.

Тежићемо да проширимо удружење како би помоћ стигла до што већег броја Инђинчана - истиче Ковачевић Костецки.

Симболичан поклон и посету старим домаћинствима на њихов дан уприличио је и председник општине Марко Гашић.

- Изузетна ми је част да чујем директно од корисника да ли су задовољни услуга удружења и шта им је потребно -  каже предсеник Гашић.

У посети старијим домаћинствима у Инђији, Бешки и Чортановцима биле су и екипе инђијског Дома здравља, које су корисницима контролисале крвни притисак и шећер.

Пензионери Инђија
Извор:
Дневник
Пише:
Слађана Аничић Илић
