ЖИВОТ У ДЕСЕТОЈ ДЕЦЕНИЈИ УЗ ПОДРШКУ И РАЗУМЕВАЊЕ Ово су приче о трећем добу бака и дека из Бешке, Чортановаца и Инђије ГЕРОНТОДОМАЋИЦЕ СУ ВЕЛИКА ПОМОЋ СТАРИЈИМА
Међународни дан старијих особа, 1. октобар обележава се широм света, а читав месец посвећен је бризи о старијим људима.
Тим поводом у Србији су одржани различити догађаји како би се скренула пажња на проблеме са којима се старији суочавају.
У Инђији су председник општине Марко Гашић и представници Удружења „4+1” посетили најстарије мештане.
- Нешто највеће што сам у животу постигла је геронтодомаћица у мом дому, где живим сама. Једва чекам уторак када она долази јер има ко да ми отвори врата и пита ме шта ми је потребно - каже Марија Шушњар из Бешке.
Децу Данице Јованић из Чортановаца живот је одвео у Америку, па она сама живи у свом домаћинству, али како каже, има све што јој је потребно.
- Све имам захваљујући геронтодомаћици, она мени све набави. И лекове и намирнице, па и разговара са мном колико стигне - не устручава се бака Даница да похвали Удружење „4+1“.
Иако су обоје у десетој деценији живота, у којој су остварили 71 годину брака, Бешчани Драга и Марко Брдар захвални су геронтодомаћици која их посећује једном недељно, и помаже у обављању свакоденвих послова.
- Као да нам је најрођенији род наша Анкица - сагласни су времешни супружници.
Услуге удружења за помоћ старима, Радмила Митровић из Инђије користи три године. Она је сама у великој кући и тешко се сналази, а како каже, године су урушиле и снагу и здравље.
- Кад ми уђе на врата Милева, као да је ми је дошла рођена сестра, ето толико се слажемо и о свему договарамо - истиче наша саговорница.
Удружење „4+1“ постоји 21 годину, а скоро две стотине домаћинстава у инђијској општини обилази десет геронтодомаћица.
- Дајем све од себе да помогнем старијим и слабије покретним људима, трудим се да им олакшам живот колико могу - каже Милева Стричић, која у удружењу ради пет година.
Координаторка Удружења „4+1“, Анита Ковачевић Костецки организује обавезе геронтодомаћица и води бригу да помоћ на време стигне до оних којима је потреба.
- Више од две деценије трудимо се да помажемо нашим старијим суграђанима у обављању њихових свакодневних послова.
Тежићемо да проширимо удружење како би помоћ стигла до што већег броја Инђинчана - истиче Ковачевић Костецки.
Симболичан поклон и посету старим домаћинствима на њихов дан уприличио је и председник општине Марко Гашић.
- Изузетна ми је част да чујем директно од корисника да ли су задовољни услуга удружења и шта им је потребно - каже предсеник Гашић.
У посети старијим домаћинствима у Инђији, Бешки и Чортановцима биле су и екипе инђијског Дома здравља, које су корисницима контролисале крвни притисак и шећер.