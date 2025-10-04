ПРВИ СНЕГ НАПРАВИО ХАОС Села одсечена од света, на хиљаде људи без струје ПУТЕВИ ЗАКРЧЕНИ ПАЛИМ СТАБЛИМА
Ариље – Први снег направио је колапс на територији општине Ариље. Због обилног снега и обореног дрвећа које је током ноћи затрпало путеве и оштетило електромрежу, више од 1.500 становника ариљске општине остало је без електричне енергије.
Најтеже је погођен брдско-планински део — села Добраче, Бјелуша, Бреково, Висока, Крушчица и Северово.
– Екипе су од јутрос на терену и рашчишћавају путну инфраструктуру. Највећи проблем праве стабла која су попадала, али чинимо све да дођемо до објеката Електродистрибуције и омогућимо нормализацију снабдевања. Искрено се надам да ће у току дана доћи до стабилизације електричне енергије, а у наредним данима и до успостављања путне комуникације – рекао је за РИНУ Предраг Маслар, председник општине Ариље.
Он додаје да су приоритет села која су у потпуности одсечена од мреже и да је комуникација отежана због снежних наноса.
– Сад идем у брдски део општине, где је стање најтеже. Гуча тренутно снабдева део мреже, али има и тамо проблема. Очекујемо да ће током дана ситуација бити боља – навео је Маслар.
У вишим пределима снежни покривач достиже и преко 20 центиметара, а механизација је ангажована на рашчишћавању свих главних и локалних саобраћајница. Надлежни апелују на мештане да, уколико није неопходно, не крећу на пут док се не створе безбедни услови за саобраћај.
Тешка ситуација данас и у Ивањици
На територији општине Ивањица услед проблема са снежним падавинама уведена је ванредна ситуација. Неколико хиљада људи од јуче је без струје, а надлежене екипе су на терену и чине све да се кварови што пре отклоне.
Ужице – Читаву ноћ у вишим пределима Златибора, Златара и Таре падао је снег али умереним интензитетом, стога није долзило до већих проблема у саобраћају. Надлежне екипе Путева Ужице благовремено су реаговале на терену.
- Екипе су интервенисале, ситуација је под контролом. Сви коловози су чисти и проходни, со је посута стога се и снег топи од соли, нема поледице. Оно што је задало највеће проблеме јесте дрвеће које је падало на путеве. Било је доста таквих интервенција где се морало склањати дрвеће које је блокирало саобраћајнице. У нижим пределима није било проблема, падавине полако престају, каже за РИНУ Ален Мушановић из Путева Ужице.
Снег је током јучерашњег дана направио проблеме и на планинском подручју територије општине Ивањица.
- Сви путеви су проходни што се тиче путничког саобраћаја, што се тиче теретног отежава грање и дрвеће по путу. Једино је непроходно преко брда Одвраћеница, очекује се да ће се то рашчистити током дана. Због ветра врло брзо се та деоница затвори. Све екипе су на терену, а на снази је забрана саобраћаја за теретна возила на свим путевима у Ивањици, рекао је Витомир Арсовић из Путева Ивањица.
- Осам месних заједницица је без струје још увек. Снежни покривач на градском подручју је висине до 10 центиметара, а у планинском подручју око 30. Највећи проблем направио је мокар и тежак снег који је оборио дрвеће на путеве, нарочито у шумском пределу где је најтеже то прво склонити, па рашчистити. Екипе су на терену, имамо довољно машина и чинимо све да се ситуација што пре побољша, казао је председник општине Ивањица Александар Митровић.
Месне заједнице у Ивањици које су тренутно без струје су су Брезова, Мочиоци, Осоница и Луке, Међуречје Ерчеге, Братљево, Лиса, као и насеља Будужеља, Глијеча.
Ванредна ситуација је на снази и на територији општине Нова Варош, где је такође велики број мештана планинских села без струје.