САОБРАЋАЈНА НЕЗГОДА НА АУТО-ПУТУ МИЛОШ ВЕЛИКИ Изгубио контролу и закуцао се у банкину
04.10.2025. 10:25 10:34
Током јутарњих сати на ауто-путу Милош Велики из правца Беогада ка Чачку дошло је до саобраћајне незгоде у којој је учествовало једно возило.
- До незгоде је дошло када је возач путничког возила изгубио контролу, слетео са коловоза и ударио у банкину. Од силине удара активирани су ваздушни јастуци, каже за РИНУ један од очевидаца.
У овој саобраћајној незгоди нису учествовала друга возила и нема настрадалих лица.
Саобраћај се током трајања увиђаја на овој деоници ауто-пута одвијао отежано и успорено.