overcast clouds
7°C
04.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

САОБРАЋАЈНА НЕЗГОДА НА АУТО-ПУТУ МИЛОШ ВЕЛИКИ Изгубио контролу и закуцао се у банкину

04.10.2025. 10:25 10:34
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
саобраћајка
Фото: РИНА

Током јутарњих сати на ауто-путу Милош Велики из правца Беогада ка Чачку дошло је до саобраћајне незгоде у којој је учествовало једно возило.

- До незгоде је дошло када је возач путничког возила изгубио контролу, слетео са коловоза и ударио у банкину. Од силине удара активирани су ваздушни јастуци, каже за РИНУ један од очевидаца.

У овој саобраћајној незгоди нису учествовала друга возила и нема настрадалих лица.

Саобраћај се током трајања увиђаја на овој деоници ауто-пута одвијао отежано и успорено.  

саобраћајна несрећа
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај