ПАЛА ПРЕСУДА Диди Комбс иде иза решетака КАЗНА 50 МЕСЕЦИ И ПОЛА МИЛИОНА ДОЛАРА

Порота је 2. јула ослободила Комбса оптужби за рекетирање и трговину људима. Тужиоци су тражили казну од 11 година и три месеца затвора, док је одбрана циљала на казну од 14 месеци, пренео је НБЦ.

Комбс (55) је притворен у септембру прошле године, тако да ће му се урачунати више од годину дана затворске казне.

Судија је, такође, казнио Комбса са 500.000 долара и наредио пет година надзорног пуштања на слободу након што Комбс напусти затвор.