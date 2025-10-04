ПАЛА ПРЕСУДА Диди Комбс иде иза решетака КАЗНА 50 МЕСЕЦИ И ПОЛА МИЛИОНА ДОЛАРА
04.10.2025. 08:41 08:47
ВАШИНГТОН: Амерички репер Шон Диди Комбс осуђен је у петак на 50 месеци затвора због учешћа у организовању проституције.
Порота је 2. јула ослободила Комбса оптужби за рекетирање и трговину људима. Тужиоци су тражили казну од 11 година и три месеца затвора, док је одбрана циљала на казну од 14 месеци, пренео је НБЦ.
Комбс (55) је притворен у септембру прошле године, тако да ће му се урачунати више од годину дана затворске казне.
Судија је, такође, казнио Комбса са 500.000 долара и наредио пет година надзорног пуштања на слободу након што Комбс напусти затвор.