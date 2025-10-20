ПОЗНАТИ ЛАНАЦ БРЗЕ ХРАНЕ ИДЕ У СТЕЧАЈ Гаси се 8 ресторана, 1.200 радника остаје без посла
ЛОНДОН: Мултинационални ланац пицерија Пица хат затвориће 68 ресторана и 11 места за доставу, што ће довести до губитка више од 1.200 радних места након што је компанија која управља ресторанима поменуте фирме у Великој Британији пала у стечај.
Фирма која управља ресторанима Пица хата у Уједињеном Краљевству Ди-Си Лондон пај именовала је стечајне управнике из фирме за корпоративне финансије, прено је Скај њуз.
Ипак, амерички угоститељски гигант "Јам! Брендс", који је власник глобалног пословања Пица хата, саопштио да је купио ресторан у Британији у оквиру споразума о претпродаји, који би требало да спаси 64 продајне локације и обезбеди будућност за 1.276 радника.
Портпарол британског Пица хата потврдио је споразум и рекао да је као резултат тога задовољан што је обезбедио наставак рада поменутих локација.
На тај начин заштитиће се радна места и услуга за наше госте, рекао је он.
Ди-Си Лондон пај је компанија основана након што је Дајрекшнл капитал, који је управљао франшизама у Шведској и Данској, купио 139 ресторана у Великој Британији од претходног британског франшизног партнера Хартеарт wит смарт лимитид у јануару ове године.