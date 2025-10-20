ПРОДУЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОЛАКШИЦЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ Послодавци имају рок до краја 2026. године, а ово су УСЛОВИ

Нове измене Закона о порезу на доходак грађана и Закона за обавезно социјално осигурање предвиђају продужење рока за коришћење старих пореских олакшица за запошљавање.

Према најновијим одредбама, право на повраћај дела плаћеног пореза на зараду има сваки послодавац – било да је реч о правном лицу, предузетнику, паушалцу или пољопривреднику – који запосли ново лице до 31. децембра 2026. године. Ова мера, првобитно планирана да траје до краја 2025. године, продужена је за још годину дана.

Новозапосленим се сматра лице са којим је послодавац закључио уговор о раду у складу са Законом о раду, које је уредно пријављено на обавезно социјално осигурање у Централни регистар обавезног социјалног осигурања и које је пре тога било пријављено као незапослено код Националне службе за запошљавање најмање шест месеци без прекида.

У случају приправника, тај период износи најмање три месеца.

Новозапосленим се не сматра особа која је раније већ радила код истог послодавца или код повезаног лица. Дакле, ако је ново радно место само формално, а запослени је заправо већ био део истог пословног система, право на пореску олакшицу не постоји.

Услови за остваривање олакшица

Да би остварио право на повраћај дела пореза послодавац мора доказати да је запошљавањем новог радника повећао укупан број запослених у односу на стање од 31. марта 2014. године. Овај услов важи за послодавце који су пословали и пре тог датума, док за оне који су започели делатност након тог периода постоји могућност да право остваре под новим критеријумима.

Пореске олакшице су разврстане у три категорије, у зависности од броја новозапослених:

65 одсто повраћаја пореза за послодавце који су запослили од једног до девет нових радника

70 одсто за оне који су запослили од 10 до 99 лица

75 процената за послодавце који су отворили најмање 100 нових радних места

Захтев за повраћај подноси се на прописаном обрасцу, а Пореска управа дужна је да изврши повраћај у року од 15 дана од дана подношења захтева.

Посебне погодности за микро и мала правна лица

Измене доносе и додатне погодности за микро и мала правна лица, као и за предузетнике и паушалце. Ако такав послодавац заснује радни однос са најмање два нова радника, има право на повраћај чак 75 одсто плаћеног пореза на зараду.

У овом случају законодавац је прецизирао и прелазне ситуације. На пример, ако послодавац прво запосли једно ново лице, а касније и друго, право на олакшицу за првог запосленог стиче се тек када се испуни услов запошљавања и другог радника. Повраћај се затим може остварити ретроактивно – почев од месеца у којем су испуњени услови за коришћење олакшице.

Бизнис.рс