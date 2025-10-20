ТРАМПОВЕ ЦАРИНЕ НАДУВАЛЕ ЦЕНЕ У АМЕРИЦИ Одлазак у куповину Америма постао стрес, породични буџети пред пуцањем
Амерички потрошачи сведоче значајном повећању цена изазваном Трамповим царинама, што је у директној супротности са његовим обећањем да ће живот учинити лакшим.
Многи су приморани да промене своје куповне навике како би се носили са новим финансијским теретом, пише Гардијан.
– Хлеб који купујем удвостручио је цену за годину дана. Живимо од фиксног прихода који не прати инфлацију – рекао је Мајрон Пилер, пензионер и једини неговатељ своје супруге.
Као мајка двоје деце, Пејџ Харис је приметила велику промену у начину на који купује за своју породицу.
– Ствари које сам раније редовно куповала постале су скупље. Од фарбе за косу до формуле за бебе, наша листа намирница се смањила, док је наш буџет морао да се повећа. Месо попут бифтека више није опција за наше домаћинство – рекла је она.
Харис, 38-годишња асистенткиња у настави из Северне Каролине, једна је од скоро 40 људи који су поделили своја искуства са Гардијаном шест месеци након што је Доналд Трамп објавио своје свеобухватне тарифе, извештава Индекс.
Цене расту, новчаници празни
Студија компаније С&П Глобал објављена прошле недеље открила је да се очекује да ће компаније платити најмање 1,2 билиона долара више трошкова до 2025. године него што је раније процењено.
Али терет се сада пребацује на америчке потрошаче. Истраживачи су израчунали да ће Американци апсорбовати две трећине тог „трошковног шока“, што износи више од 900 милијарди долара. Прошлог месеца, Јејлска буџетска лабораторија је проценила да би тарифе могле коштати домаћинства скоро 2.400 долара више годишње.
Харис каже да утицај тарифа на њен свакодневни живот противречи обећањима Трампове администрације да ће „снизити цене и учинити живот приступачнијим за све“.
– Видите како цене расту. Постало је сасвим јасно да ову администрацију није брига за свакодневни живот Американаца – казала је она.
Многи Американци су рекли Гардијану да су се њихови недељни буџети драматично променили откако су тарифе уведене.
– Цене су превисоке. Углавном купујем у Костку, а што је мање могуће другде. Не могу да замислим да продавнице нису приметиле промену. Мислим да се људи заиста плаше онога што долази – истакла је Џин Медоуз (74), пензионерка из Алабаме.
Тај осећај анксиозности одражава се и у недавној анкети Гардијана, у којој су испитаници идентификовали царине као другу највећу претњу економији.
Трамп не одустаје од царина
Ипак, Трамп показује мало знакова одустајања од своје царинске политике, потеза за који Бела кућа каже да ће оживети америчку производњу. Недавно је председник поново покренуо трговински рат са Кином, претећи Пекингу царинама од 100 одсто већ у новембру. До тога је дошло након што је Кина одлучила да ограничи извоз ретких земних минерала, кључних за производњу свега, од батерија за електрична возила до болничке опреме.
У интервјуу за Фокс њуз, председник је признао да предложено повећање царина „није одрживо“.
– Натерали су ме да то урадим“. Тренутно, просечне америчке царине на кинески извоз износе око 58 одсто, према подацима Института за економију Питерсон.