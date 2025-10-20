overcast clouds
16°C
20.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЕПС позива грађане да искористе попуст од 7%

20.10.2025. 12:52 12:54
Пише:
Промо
Извор:
Промо
Коментари (0)
2
Фото: ЕПС/ Промо

„Електропривреда Србије“ позива грађане да уместо пет одсто попуста за редовно плаћање рачуна искористе нови, већи попуст од седам одсто.

- Од рачуна за октобар сва домаћинства која се определе да рачун за струју добијају у електронској форми, на мејл адресу, и плате га до 20. у месецу оствариће право на попуст од седам одсто. На тај начин желимо да мотивишемо грађане да заједно са нама дају допринос очувању животне средине - поручио је Александар Бјеличић, извршни директор снабдевања ЕПС на 20. Међународном сајму енергетике у Београду. 

На штанду „Електропривреде Србије“ на Београдском сајму у наредна три дана грађани могу да се информишу детаљније о погодностима замене папирног рачуна електронским. 

- Избор електронског рачуна за електричну енергију је први корак за попуст од седам одсто. То могу да ураде на порталу и апликацији „ЕПС Увид у рачун“, на шалтерима у пословницама ЕПС или попуњавањем захтева који се налази на сајту ЕПС-а. Процедура за избор е-рачуна је једноставна, а предност је што купци добијају рачун на мејл адресу, много раније него што је случај с папирним рачуном. Други корак је да рачун измире до 20. у месецу, на начин који њима највише одговара и који практикују иначе - навео је Бјеличић. 

Он је подсетио да је ЕПС унапређујући однос с купцима пословање усмерио и на дигитализацију услуга и повећао број дигиталних сервиса како би комуникација с купцима текла на што бржи и лакши начин, што је важно и грађанима и ЕПС.

епс
Извор:
Промо
Пише:
Промо
Бизнис Новчаник
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај