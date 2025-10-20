ЕПС позива грађане да искористе попуст од 7%
„Електропривреда Србије“ позива грађане да уместо пет одсто попуста за редовно плаћање рачуна искористе нови, већи попуст од седам одсто.
- Од рачуна за октобар сва домаћинства која се определе да рачун за струју добијају у електронској форми, на мејл адресу, и плате га до 20. у месецу оствариће право на попуст од седам одсто. На тај начин желимо да мотивишемо грађане да заједно са нама дају допринос очувању животне средине - поручио је Александар Бјеличић, извршни директор снабдевања ЕПС на 20. Међународном сајму енергетике у Београду.
На штанду „Електропривреде Србије“ на Београдском сајму у наредна три дана грађани могу да се информишу детаљније о погодностима замене папирног рачуна електронским.
- Избор електронског рачуна за електричну енергију је први корак за попуст од седам одсто. То могу да ураде на порталу и апликацији „ЕПС Увид у рачун“, на шалтерима у пословницама ЕПС или попуњавањем захтева који се налази на сајту ЕПС-а. Процедура за избор е-рачуна је једноставна, а предност је што купци добијају рачун на мејл адресу, много раније него што је случај с папирним рачуном. Други корак је да рачун измире до 20. у месецу, на начин који њима највише одговара и који практикују иначе - навео је Бјеличић.
Он је подсетио да је ЕПС унапређујући однос с купцима пословање усмерио и на дигитализацију услуга и повећао број дигиталних сервиса како би комуникација с купцима текла на што бржи и лакши начин, што је важно и грађанима и ЕПС.