ОНЛАЈН РЕГИОНАЛНИ САЈАМ ПОСЛОВА За 700 радних места ВЕЋ 100.000 ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ
Регионални сајам послова, на коме је отворено више од 700 позиција, то јест могућих радних места, посетило је више од 100.000 људи из Србије и региона, изјавио је ПР менаџер Инфостуда Милош Турински.
Турински је додао да су најтраженије позиције из области продаје, услуге и производње. Турински је рекао за Танјуг да је циљ овог сајма, који је почео јуче и трајаће до 21. октобра, да се омогући кандидатима из целе Србије и региона да лако и брзо дођу до нових пословних прилика, без обзира на место становања.
„Ово је највећи онлајн регионални сајам послова, који већ 16 година организујемо онлајн, како бисмо се приближили сваком човеку који је у потрази за послом. Ове године имамо више од 35 компанија из Србије и укупно око 100 компанија из региона”, изјавио је Турински.
Највише огласа има у Србији - више од 450
Како је нагласио, највише огласа има у Србији - више од 450. Најтраженије позиције долазе из области продаје, услуга и производње, посебно су посећене хале са огласима из ових индустрија, а у понуди су и послови из малопродаје, велепродаје и дистрибуције, као и позиције у фармацеутској индустрији и инжењерингу. Поред тога, сајам има и посебне хале за ИТ сектор и младе који траже праксу или први посао. Сајам повезује Србију, Хрватску, Босну и Херцеговину, Северну Македонију, а претходних година учествовала је и Словенија, објаснио је он. „Направили смо један мали виртуелни град, где кандидати могу да разговарају са ХР менаџерима и директорима путем чет опције, да поставе питања и истраже потенцијалне будуће прилике, чак и ако тренутно нема одговарајуће позиције”, додао је Турински. Регионални онлајн сајам послова, који окупља послодавце из Србије, Босне и Херцеговине, Хрватске и Северне Македоније, почео је јуче и трајаће до 21. октобра, саопштио је Инфостуд, организатор сајма. Сајам у Србији окупља 38 компанија, које су припремиле више од 450 отворених радних места, а на нивоу целог региона учествује укупно 100 послодаваца са више од 700 понуђених позиција. Сајму може да се приступи путем адресе rs.regionalnisajamposlova.com. Током сајма одржава се и вебинар „Припремите се за тражење посла без страха и стреса”, који доноси практичне савете о томе како да се људи ослободе треме и самоуверено приступе разговору за посао. Прошле године овај догађај је посетило више од 300.000 људи.