ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ОД 1. ЈАНУАРА Ево ко ће у Србији имати већу зараду и колико?
Очекује се одређено повећање плата у јавном сектору од 1. јануара 2026. године
Минимална зарада у Србији ванредно је повећана у овој години и од октобра износи око 500 евра, док ће од 1. јануара 2026. износити 550 евра, што је редовно повећање. На већа примања могу да рачунају и пензионери и то месец дана раније, будући да ће им од децембра пензије бити веће 12,2 одсто. Најављено је и повећање плата у јавном сектору од 1. јануара идуће године, па се поставља питање у ком проценту ће бити веће.Да плате неће бити увећане у тој мери као пензије рекао је недавно председник Александар Вучић.
Он је навео да су раније плате много брже расле од пензија.
У Савезу самосталних синдиката Србије кажу за Euronews Србија да је најава да ће повећање бити од пет до осам одсто и да још немају тачне информације у ком сектору ће бити повећања.- Мислим да неће сви бити обухваћени тим процентом повећања. Оно што ми знамо је да у неким секторима неће бити уопште повећања, а да ће у неким бити то повећање од пет до осам одсто максимално - рекао је Зоран Михајловић из тог синдиката.
Ко може да очекује повећање плате?
Тек када буде усвојен буџет за 2026. годину, каже Михајловић, биће јасна слика колики су проценати и у којим секторима ће бити колико повећање.Он подсећа да су два сектора, просвета и здравство, потписали колективни уговор и почетком ове године имали једно повећање и у октобру друго.
- То је оно усклађивање на основу тог споразума који су потписали са ресорним министарствима. Ово редовно повећање плата од 1. јануара следеће године није, колико ми имамо информација, предвиђено за све - рекао је Михајловић.Када је реч о повећању плата од јануара 2026. године, Михајловић је навео да ће само просвета и здравство бити обухваћено тим повећањима, а да га остали сектори у јавном сектору неће добити.
Он је рекао да раније нису сви у јавном сектору добијали исти проценат повећања.
- Углавном је то пратило неку инфлацију и неке инфлаторне токове, тако да се дешавало да сви добију неки проценат повећања - рекао је Михајловић.
Каква је рачуница SSSS?
Саговорник Euronews Србија наводи да ће овог пута повећање и минималне зараде и пензија бити у већем проценту него што ће расти плате у јавном сектору.Он сматра да су плате на врло ниском нивоу и да свакако треба да прате и повећање инфлације и само повећање минималне зараде.
"Повећање минималне зараде прави ту компресију која свакако неће резултирати добрим стварима јер ће се изједначити многи коефицијенти, тако да ће бити незадовољство међу људима", рекао је он.
Он каже да би повећање плата у јавном сектору од идуће године требало да прати повећање минималне зараде.
- То је неких око 10 одсто, можда чак 12-13 одсто - рекао је Михајловић и навео да би повећање требало да добије цео јавни сектор.