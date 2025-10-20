overcast clouds
ДРЖАВА ДАЈЕ НОВАЦ ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ Ускоро нови јавни позиви за грађане

20.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Фото: Pixabay.com

БЕОГРАД: Помоћница министарке рударства и енергетике за енергетску ефикасност и климатске промене Маја Вукадиновић изјавила је данас да ће у наредна два месеца бити расписани јавни позиви за субвенције за енергетску санацију у домаћинствима у 149 градова и општина у Србији.

Вукадиновић је рекла да субвенције покривају 50 до 65 одсто трошкова инвестиције за повећање енергетске ефикасности у домаћинствима.

"Очекујемо да најмање 10.000 домаћинстава на овом јавном позиву кроз мере енергетске санације смањи потрошњу енергије, а тиме и своје рачуне, али и да повећају комфор у својим кућама и становима. Такође настављамо са улагањем у енергетску санацију јавних објеката у локалним самоуправама, а на последњем јавном позиву средства су добила 43 пројекта, међу којима су више од трећине школе и вртићи", рекла је Вукадиновић на отварању 20. Међународног сајма енергетике на Београдском сајму.

Она је истакла да су држава и локална самоуправа издвојиле 3,4 милијарде динара за повећање енергетске ефикасно.

"Овим програмима истовремено стимулишемо и локалну привреду, јер радове најчешће изводе домаће грађевинска предузећа", рекла је она.

