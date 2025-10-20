ЕВО У КОМ ГИГАНТУ АУТО-ИНДУСТРИЈЕ ТРАЈЕ ЕГЗОДУС РАДНИКА Понуду за добровољни одлазак добило 40.000 радника, отишло их 4.000
Немачки произвођач аутомобила Мерцедес-Бенз тихо спроводи један од највећих програма добровољног одласка радника у аутомобилској индустрији последњих година.
Према информацијама Ханделсблата, фирму је до сада напустило око 4.000 радника који су прихватили отпремнине – знатно више него што је управа очекивала.
Програм је део ширег плана штедње којим извршни директор Ола Каленијус до 2027. жели да смањи трошкове за пет милијарди евра, од чега око милијарду планира да уштеди смањењем трошкова рада.
Мере су усмерене на тзв. индиректне запослене – дакле све који не раде директно у производњи, попут административног особља, инжењера или ИТ стручњака. Због споразума о забрани отказа који у Немачкој вреди до краја 2034, Мерцедес је присиљен да понуди великодушне отпремнине како би подстакао добровољни одлазак.
Понуду је, према инсајдерским информацијама, примило чак 40.000 запослених. Посебно атрактивна била је тзв. “турбопремија” за оне који су одлуку донели брзо – дугогодишњи радници могли су добити и шестоцифрене износе. На пример, 55-годишњи шеф тима с платом од 9.000 евра могао је да рачуна на отпремнину од око пола милиона евра, пише Ханделсблат.
Талас отказа у целој ауто-индустрији
Мерцедес није изузетак. Немачка аутомобилска индустрија у последње две године изгубила је више од 55.000 радних места. Босцх планира укинути 22.000 позиција, ЗФ 14.000, док Волксwаген до 2030. жели да смањи број запослених у Немачкој за 35.000.
Ипак, у Мерцедесу тврде да програм није “сеча радних места”, већ део трансформације. Фирма паралелно улаже у преквалификацију запослених како би их преусмерила на “послове будућности”.
Производња се сели у Мађарску, немачке фабрике празне
Штедња се не спроводи само кроз отпремнине. Мерцедес планира да прошири производњу у мађарском Кечкемету, где су трошкови, према подацима фирме, чак 70 посто нижи него у Немачкој. Паралелно, у погону у Синделфингену луксузни модели С-Класе и ЕQС праве у само једној смени – лане је произведено 205.000 возила, док их је 2018. било више од 330.000.
Проблеми у Кини и САД, неуспех стратегије за е-ауте
Највећи изазови долазе с тржишта. У Кини, најважнијем тржишту за Мерцедес, влада жестока конкуренција и ценовни ратови. У САД пословање отежавају царине. Уз то, стратегија преласка искључиво на електричне аутомобиле до краја деценије морала је бити повучена – само један од десет Мерцедесових нових аутомобила је потпуно електричан, а постојећи е-модели лоше се продају, нарочито у Кини.
Зато Мерцедес сада улаже у модернизацију класичних модела с унутрашњим сагоревањем, али и припрема нову генерацију електричних возила. Ове године већ су представљени нови ЦЛА на струју и обновљени ГЛЦ СУВ.