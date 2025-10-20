ГЛОБАЛНИ ПАД ИНТЕРНЕТА Квар на Амазон Web Services оборио МИЛИОНЕ САЈТОВА И АПЛИКАЦИЈА
Велики квар погодио је јутрос огроман број сајтова, апликација и игара и срушио велики део интернета.
Највише проблема пријављују корисници Амазон сервиса, Snapchat-a и Roblox-a, а извор свих потешкоћа наводно је Амазон Web Services (AWS) - инфраструктура на којој функционишу милиони дигиталних сервиса.
AWS је потврдио да се суочава са "повећаним бројем грешака и кашњењем у раду више сервиса", што значи да би квар могао да потраје. На специјализованом сајту Downdetector види се огроман скок пријава у кратком времену, што указује да је проблем глобалног карактера.
Директор АИ компаније Perplexity, Аравинд Сринивас, објавио је да је и његов сервис недоступан управо због грешке у AWS систему. Компанија наводи да је инжењерски тим “активно укључен у решавање проблема и анализу узрока” и да ће се јавност ускоро обавестити о детаљима.
Квар оборио апликације широм света
Због пада AWS мреже, многе апликације и сервиси који зависе од ње сада имају прекиде у раду. Snapchat, Roblox, Амазон, Водафоне и Цоинбасе само су неки од оних који тренутно пријављују потешкоће. Код неких корисника странице се не учитавају, док други не могу да се улогују или да обаве online куповину.
Шта је познато до сада
Према подацима са Downdetector сајта, више од две и по хиљаде пријава односи се директно на Амазон Web Сервицес. AWS још није објавио званичан узрок, али је потврдио да постоји технички квар који погађа "више региона и сервиса". Стручњаци указују да се овакви прекиди обично решавају у року од неколико сати, али да опоравак може бити постепен.
Корисницима широм света саветује се да сачекају стабилизацију мреже и избегавају ресетовање налога или реинсталацију апликација, јер се ради о проблему који није на њиховој страни.