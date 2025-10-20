СРЕМЦИ СЕ УДРУЖИЛИ Руму и Ириг ујединило пробијање тунела кроз Фрушку гору ОВО СУ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ ДВЕ ОПШТИНЕ
У дану када је пробијена десна цев (улаз у тунел са иришке стране) будућег најдужег тунела у Србији „Иришки венац”, две општине које гравитирају Фрушкогорском коридору, Рума и Ириг, одржале су тик уз градилиште коридора, заједничку седницу општинских већа.
Није необично што је за састанак изабрано баш ово место, камп кинеске компаније ЦРБЦ која гради коридор, пошто ће изградња Фрушкогорског коридора веома много значити за Руму и Ириг. Пре свега због измештаја саобраћаја из самих места градњом обилазница, а на Фрушкој гори лакше ће се дисати.
Две општине ће заједнички наступати према покрајинским, републичким и међународним институцијама у циљу обезбеђивања финансијске подршке за реализацију договорених пројеката
Потписан је Протокол о сарадњи, документ који поставља темеље за заједничко планирање и реализацију инфраструктурних и туристичких пројеката од значаја за развој обе општине. Истакнуто је да је ово први пут да се оваква седница одржава, као и да ове две општине не гледају једна у другу као конкуренцију, већ као најближе сараднике у остваривању заједничких циљева – унапређења инфраструктуре, туризма и регионалног развоја. Посебан акценат стављен је на унапређење туристичке и саобраћајне повезаности Националног парка Фрушка гора и његовог окружења. Потписе на Протокол ставили су предфседници општина Ириг и Рума Тихомир Стојаковић и Душан Љубишић.
Циљ овог протокола је развој и унапређење туристичке инфраструктуре и садржаја, подстицање инвестиција у туризам и угоститељство, као и промоција природних и културних вредности Фрушке горе. Две општине ће заједнички наступати према покрајинским, републичким и међународним институцијама у циљу обезбеђивања финансијске подршке за реализацију договорених пројеката.
„Ради о једном заиста историјском тренутку и протокол који смо потписали ће трасирати стазу пријатељства и сарадње наше две општине. Рума и Ириг су наслоњени једни на друге, наш развојни пут је исти. Тесна сарадња која постоји годинама овим Протоколом је формализована и то је и смерница будућим поколењима да знају да ове две општине треба да сарађују и у будућности“, рекао је председник Општине Рума Душан Љубишић.
У документу су дефинисана четири стратешка пројекта од заједничког интереса:
Изградња пешачко-бициклистичке стазе од Врдника до Павловачког језера, као и од Павловачког језера до Руме, којом би се повезале туристичке зоне Националног парка Фрушке горе и Павловачког језера.
Уређење Борковачког језера и његове околине — плажа, пешачко-бициклистичка стаза, осветљење, клупе и спортски мобилијар, ради развоја спортско-рекреативног туризма.
Уређење Борковачког потока и изградња пешачко-бициклистичке стазе уз поток која ће повезати Борковачко језеро и Руму.
Развој и унапређење саобраћајне инфрастру-ктуре кроз изградњу Фрушкогорског коридора, који ће допринети бољој повезаности Војводине и западне Србије, изградњом обилазница и пробијањем тунела кроз Фрушку гору.
Значај брзе саобраћајнице
Брза саобраћајница Нови Сад – Рума (Фрушкогорски коридор) дуга је 44,41 километар и састоји се од четири деонице. На траси је предвиђена изградња 46 већих грађевинских објеката, међу којима је и мост преко Дунава дужине око 1,7 километара, као и два тунела – „Ширине“ дуг 350 метара и „Иришки венац“ дуг 3,5 километара. Брза саобраћајница се гради за брзину кретања возила од 100 километара на час, са укупном ширином коловоза од 22 метра, а на траси ће бити 15 денивелисаних раскрсница и бројни потпорни и звучни зидови.
Протокол предвиђа формирање међуопштинске радне групе за припрему и координацију заједничких пројеката, уз финансирање из буџета општина, покрајинских и републичких фондова и међународних програма.
Потписивањем овог документа, Рума и Ириг потврдиле су опредељење да заједничким снагама унапреде туристичку понуду и економски развој подручја Фрушке горе.