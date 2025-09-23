few clouds
ФРУШКОГОРСКИ КОРИДОР

(ВИДЕО) СПАС ЗА ФРУШКУ ГОРУ Нови снимци обилазнице која растерећује Ириг и штити Национални парк

23.09.2025. 16:28 16:37
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Војводинауживо
Фото: Youtube prinstcrin/Vojvodinauzivo

ИРИГ: Обилазница око Ирига је један од кључних сегмената Фрушкогорског коридора који ће растеретити саобраћај и заштити национални парк Фрушка гора од загађења.

У оквиру велике инфраструктурне иницијативе познате као Фрушкогорски коридор, с радом је кренуо и пројекат обилазнице око Ирига — део који ће значајно побољшати саобраћајну повезаност, растеретити локалне путеве и унапредити живот грађана овог краја.

Фото: Youtube prinstcrin/Vojvodinauzivo

Фрушкогорски коридор је брза саобраћајница/погрешно се често назива аутопут, укупне дужине 47,7 километара, која повезује Нови Сад, Руму и шири регион западне Србије.

Фото: Youtube prinstcrin/Vojvodinauzivo

У оквиру трасе налази се тунел „Иришки венац“ — двоцевни, дуг око 3,5 км, најдужи тунел у Србији, који пролази испод Фрушке горе.

Фото: Youtube prinstcrin/Vojvodinauzivo

Између осталог, на траси ће бити изграђено 46 мостова и 10 надвожњака, као и мост преко Дунава код Петроварадина, дугачак око 1,7 километара. Пројекат се финансира из кредита кинеске Ексим банке и из државног буџета, са укупном вредношћу око 606 милиона евра. Извођач је компанија ЦРБЦ.

Фото: Youtube prinstcrin/Vojvodinauzivo

Обилазница око Ирига биће трасирана са западне стране града, што значи да ће се избегавати пролазак возила, посебно теретњака, кроз центар Ирига, што је до сада стварало велике гужве и еколошке проблеме. Осим обилазнице, у склопу ове деонице предвиђена је петља Ириг, која ће омогућити ефикасно прикључење локалних путева на Фрушкогорски коридор. Обилазница ће имати дужину од преко десет километара, и биће опремљена модерном инфраструктуром, стандардима безбедности и ефикасности.


Саобраћај кроз Ириг бележи преко 10.000 возила дневно, укључујући значајан број камиона. Преусмеравање транзитног саобраћаја са центра града на обилазницу ће смањити гужве и повећати безбедност пешака и возача. Тунел “Иришки венац” и обилазница око Ирига значајно доприносе заштити Фрушке горе, јер се смањује саобраћај кроз заштићена подручја. Повећање повезаности локалних заједница и бољи услови транспорта, како путничког тако и теретног, учиниће овај пројекат стратешки важним за цео регион.

Обилазница око Ирига представља један од кључних сегмената Фрушкогорског коридора — пројека који обећава трансформацију путне инфраструктуре, боље услове за живот становника и унапређење саобраћајних токова.

Vojvodinauzivo.rs

