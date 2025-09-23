ФРУШКОГОРСКИ КОРИДОР
(ВИДЕО) СПАС ЗА ФРУШКУ ГОРУ Нови снимци обилазнице која растерећује Ириг и штити Национални парк
ИРИГ: Обилазница око Ирига је један од кључних сегмената Фрушкогорског коридора који ће растеретити саобраћај и заштити национални парк Фрушка гора од загађења.
У оквиру велике инфраструктурне иницијативе познате као Фрушкогорски коридор, с радом је кренуо и пројекат обилазнице око Ирига — део који ће значајно побољшати саобраћајну повезаност, растеретити локалне путеве и унапредити живот грађана овог краја.
Фрушкогорски коридор је брза саобраћајница/погрешно се често назива аутопут, укупне дужине 47,7 километара, која повезује Нови Сад, Руму и шири регион западне Србије.
У оквиру трасе налази се тунел „Иришки венац“ — двоцевни, дуг око 3,5 км, најдужи тунел у Србији, који пролази испод Фрушке горе.
Између осталог, на траси ће бити изграђено 46 мостова и 10 надвожњака, као и мост преко Дунава код Петроварадина, дугачак око 1,7 километара. Пројекат се финансира из кредита кинеске Ексим банке и из државног буџета, са укупном вредношћу око 606 милиона евра. Извођач је компанија ЦРБЦ.
Обилазница око Ирига биће трасирана са западне стране града, што значи да ће се избегавати пролазак возила, посебно теретњака, кроз центар Ирига, што је до сада стварало велике гужве и еколошке проблеме. Осим обилазнице, у склопу ове деонице предвиђена је петља Ириг, која ће омогућити ефикасно прикључење локалних путева на Фрушкогорски коридор. Обилазница ће имати дужину од преко десет километара, и биће опремљена модерном инфраструктуром, стандардима безбедности и ефикасности.
Саобраћај кроз Ириг бележи преко 10.000 возила дневно, укључујући значајан број камиона. Преусмеравање транзитног саобраћаја са центра града на обилазницу ће смањити гужве и повећати безбедност пешака и возача. Тунел “Иришки венац” и обилазница око Ирига значајно доприносе заштити Фрушке горе, јер се смањује саобраћај кроз заштићена подручја. Повећање повезаности локалних заједница и бољи услови транспорта, како путничког тако и теретног, учиниће овај пројекат стратешки важним за цео регион.
Обилазница око Ирига представља један од кључних сегмената Фрушкогорског коридора — пројека који обећава трансформацију путне инфраструктуре, боље услове за живот становника и унапређење саобраћајних токова.