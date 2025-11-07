ПЕЛЕТ У НЕМАЧКОЈ СВЕ СКУПЉИ Раст цена натерао купце да обуставе набавку ОВОЛОКО САДА КОШТА
Цена пелета у Немачкој поново бележи раст и у новембру је достигла ниво од 390 евра по тони, што је више него у фебруару, када је био забележен претходни ценовни врхунац.
Према подацима специјализованих портала, пелет у ринфузи сада кошта око 360 евра по тони, док је пакован у врећама скупљи и достиже чак 390 евра по тони, са урачунатом доставом. Накнада за транспорт варира од 25 до 50 евра, у зависности од добављача и региона.
Купци чекају повољнији тренутак
Упркос томе што је потражња знатно опала, цене настављају да расту. Према извештају платформе Heizpellets24, интересовање за пелет је у октобру било више него преполовљено у односу на претходни месец. Већина купаца сада одлаже куповину, очекујући евентуални пад цена, иако стручњаци упозоравају да су изгледи за то мали.
Према њиховим подацима, чак 87 одсто купаца сматра да тренутно није добро време за набавку пелета, док се само 13 одсто одлучује на куповину без обзира на раст трошкова.
Разлози за поскупљење
Главни узрок новог таласа раста цена лежи у поскупљењу дрвета и несташици сировине у пиланама. Цене обловине су, према проценама, достигле највиши ниво у последњих 35 година. Недостатак дрвета утиче и на количину нуспроизвода који се користе за производњу пелета, што додатно гура цене навише.
Поред тога, количина оштећеног дрвета — било услед штеточина или олуја — мања је него претходних година, па ће и доступност материјала за производњу пелета остати ограничена у наредним недељама.
Шта саветују стручњаци
Иако је потражња тренутно мала, време испоруке пелета је скраћено, па у појединим деловима источне Немачке испоруке стижу и за мање од две недеље. У јужним покрајинама, попут Баден-Виртемберга, купци на испоруку чекају између две и четири недеље.
Стручњаци ипак препоручују онима којима је гориво хитно потребно да на време обезбеде залихе, јер би са доласком зиме цене могле да порасту још више.