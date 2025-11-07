Средњи курс динара за евро у понедељак 117,1905 динара
07.11.2025. 18:02 18:04
Коментари (0)
БЕОГРАД: Званични средњи курс динара за евро износиће у понедељак 117,1905 динара, што је незнатна промена у односу на петак, објавила је данас Народна банка Србије (НБС).
Динар је према евру незнатно је промењен у односу на период од пре месец дана, на годишњем нивоу ослабио је за 0,2 одсто, као и од почетка године 0,1 одсто.
Индикативни курс динара у односу на долар виши је 0,4 одсто и износи 101,2357 динара за долар.
Курс динара према долару није битније промењен у односу на пре месец дана, на годишњем нивоу јачи је за 7,2 одсто, а од почетка године за 11,1 одсто.