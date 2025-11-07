overcast clouds
11°C
07.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КУКУРУЗОМ СЕ ТРЕНУТНО НАЈВИШЕ ТРГУЈЕ За пшеницу опало интересовање, ЕВО И ЗАШТО

07.11.2025. 15:05 15:25
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

НОВИ САД: На Продуктној берзи у Новом Саду  током ове седмице промет је износио 2.550 тона робе, финансијске вредности 63,30 милиона динара а највише се трговало кукурузом који је у укупном промету учествовао са 69 одсто, наводи се у берзанском извештају.

Цене свих примарних ратарских култура су пале.

Берзански уговори за кукуруз закључени су у ценовном распону од 21,80 до 22,50 динара по килограму без ПДВ-а, у зависности од анализе на афлатоксин.

На тржишту пшенице забележен је мали промет, уз просечну цену од 20,95 динара по килограму без ПДВ-а.

Разлика у паритетима и квалитету понуђене и тражене робе главни су разлози због којих се овом житарицом трговало у мањим количинама.

Купци су били највише заинтересовани за пшеницу са нижим садржајем протеина, док је интересовање за квалитетнијом пшеницом било изузетно слабо. 

Купопродајни уговори закључени су по цени од 20,90 до 21,00 динар по килограму без ПДВ-а. 

У односу на претходну недељу, пшеница је појефтинила за 0,18 одсто.

Када је реч о соји, тржиште је било пасивно, понуда изразито слаба док је активност купаца била присутна током читаве недеље, али на нижем ценовном нивоу у односу на понуду, што је резултирало изостанком трговања.

Тек последњег радног дана закључен је један берзански уговор за сојино зрно по цени од 50,50 динара по килограму без ПДВ-а.

Тржиште сточног јечма карактерисала је већа понуда у односу на тражњу.

Како је недеља одмицала, приметан је био силазни тренд цене у понуди, што је у другој половини недеље резултирало трговањем. 

Сточни јечам прометован је на јединственом ценовном нивоу од 22,50 динара по килограму  без ПДВ-а, а у односу на протеклу недељу, регистрован је пад цене од 0,88 одсто.

продуктна берза кукуруз пшеница
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Бизнис Пољопривреда
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај