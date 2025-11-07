КУКУРУЗОМ СЕ ТРЕНУТНО НАЈВИШЕ ТРГУЈЕ За пшеницу опало интересовање, ЕВО И ЗАШТО
НОВИ САД: На Продуктној берзи у Новом Саду током ове седмице промет је износио 2.550 тона робе, финансијске вредности 63,30 милиона динара а највише се трговало кукурузом који је у укупном промету учествовао са 69 одсто, наводи се у берзанском извештају.
Цене свих примарних ратарских култура су пале.
Берзански уговори за кукуруз закључени су у ценовном распону од 21,80 до 22,50 динара по килограму без ПДВ-а, у зависности од анализе на афлатоксин.
На тржишту пшенице забележен је мали промет, уз просечну цену од 20,95 динара по килограму без ПДВ-а.
Разлика у паритетима и квалитету понуђене и тражене робе главни су разлози због којих се овом житарицом трговало у мањим количинама.
Купци су били највише заинтересовани за пшеницу са нижим садржајем протеина, док је интересовање за квалитетнијом пшеницом било изузетно слабо.
Купопродајни уговори закључени су по цени од 20,90 до 21,00 динар по килограму без ПДВ-а.
У односу на претходну недељу, пшеница је појефтинила за 0,18 одсто.
Када је реч о соји, тржиште је било пасивно, понуда изразито слаба док је активност купаца била присутна током читаве недеље, али на нижем ценовном нивоу у односу на понуду, што је резултирало изостанком трговања.
Тек последњег радног дана закључен је један берзански уговор за сојино зрно по цени од 50,50 динара по килограму без ПДВ-а.
Тржиште сточног јечма карактерисала је већа понуда у односу на тражњу.
Како је недеља одмицала, приметан је био силазни тренд цене у понуди, што је у другој половини недеље резултирало трговањем.
Сточни јечам прометован је на јединственом ценовном нивоу од 22,50 динара по килограму без ПДВ-а, а у односу на протеклу недељу, регистрован је пад цене од 0,88 одсто.