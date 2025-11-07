ШОК, НИШТА ОД ПРОДАЈЕ МЕЂУНАРОДНИХ АКТИВА „ЛУКОИЛА“! Шведска фирма одустала, изјава ОВОГчовека је пресудила!
Компанија „Гунвор“ саопштила је да повлачи понуду за куповину међународних актива руске нафтне компаније „Лукоил“. За све је крива изјава америчког председника Доналда Трампа.
Након што су Сједињене Америчке Државе поручиле да „никада неће одобрити тај споразум“.
Америчко Министарство финансија објавило је на мрежи X да је „председник Доналд Трамп јасан – рат мора одмах да се заврши“ и додало:
„Док Путин наставља бесмислена убиства, Кремљска марионета Гунвор никада неће добити лиценцу за пословање и профит“, преноси портал Обективно.
Портпарол „Гунвора“ Сет Пиетрас изјавио је за Политико да су наводи америчког Министарства финансија „суштински нетачни и дезинформишу јавност“.
Компанију су 2000. године основали шведски милијардер Торбјорн Торнквист и Генадиј Тимченко, рођени Совјет и један од највећих трговаца руском нафтом.
Године 2014, неколико дана пре него што су САД увеле санкције Тимченку због припајања Крима Русији, он је продао свој удео од 43,6% у „Гунвору“.
- Гунвор је транспарентан по питању власништва и пословања и више од деценије активно се дистанцира од руских послова. Распродали смо руске активе и јавно осудили рат у Украјини - изјавио је Пиетрас.
Прошле недеље „Лукоил“, који је заједно са „Росњефтом“ под америчким санкцијама, потврдио је да је добио понуду „Гунвора“ за преузимање компаније Лукоил Интернатионал ГмбХ, која поседује стране активе групе.
Споразум је требало да означи највећи покушај западно-руског енергетског спајања од почетка рата у Украјини, али је Вашингтон његовим блокирањем послао јасан сигнал да ниједна компанија повезана са руском нафтом неће имати приступ америчком тржишту.
Овај потез потврђује да Трампова администрација пооштрава економски притисак на Москву и да Вашингтон спречава сваки покушај западних фирми да се економски повежу са руским енергетским сектором.