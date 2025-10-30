broken clouds
17°C
30.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РУСКИ ЛУКОИЛ ИМА НОВОГ ВЛАСНИКА! Ево ко је купио познату компанију, све је последица америчких санкција

30.10.2025. 09:58 10:41
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

МОСКВА/БЕЧ: Руски произвођач нафте Лукоил ПЈСЦ, који је под америчким санкцијама, прихватио је понуду трговца енергентима Гунвор Групе за куповину његове фирме Лукоил International GmbH sa седиштем у Аустрији.

Лукоил је претходно најавио планове за продају својих међународних операција након што је прошле недеље погођен америчким санкцијама.

Гунвор је доставио понуду за Lukoil International, коју је компанија прихватила, уз обавезу да неће преговарати са другим потенцијалним купцима, наводи се у саопштењу Лукоила, преноси Блумберг.

Договор је подложан одобрењу америчке владе.

Лукоил је, како је наведено, најинтернационалнији међу руским нафтним гигантима, са пословима истраживања и производње у бившим совјетским земљама попут Казахстана, Узбекистана и Азербејџана, као и у Египту, Уједињеним Арапским Емиратима и западноафричким државама Гани, Нигерији, Камеруну и Конгу.

Лукоил
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај