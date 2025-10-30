РУСКИ ЛУКОИЛ ИМА НОВОГ ВЛАСНИКА! Ево ко је купио познату компанију, све је последица америчких санкција
МОСКВА/БЕЧ: Руски произвођач нафте Лукоил ПЈСЦ, који је под америчким санкцијама, прихватио је понуду трговца енергентима Гунвор Групе за куповину његове фирме Лукоил International GmbH sa седиштем у Аустрији.
Лукоил је претходно најавио планове за продају својих међународних операција након што је прошле недеље погођен америчким санкцијама.
Гунвор је доставио понуду за Lukoil International, коју је компанија прихватила, уз обавезу да неће преговарати са другим потенцијалним купцима, наводи се у саопштењу Лукоила, преноси Блумберг.
Договор је подложан одобрењу америчке владе.
Лукоил је, како је наведено, најинтернационалнији међу руским нафтним гигантима, са пословима истраживања и производње у бившим совјетским земљама попут Казахстана, Узбекистана и Азербејџана, као и у Египту, Уједињеним Арапским Емиратима и западноафричким државама Гани, Нигерији, Камеруну и Конгу.