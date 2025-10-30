МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ НАСТАВЉА ДА ПОДРЖАВА ПРОЈЕКТЕ УРЕЂЕЊА ИНДУСТРИЈСКИХ ЗОНА Месаровић: Желимо да обезбедимо још боље услове за привлачење инвеститора
30.10.2025. 15:52 15:59
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић одржала је састанак са градоначелником Ниша Драгославом Павловићем и представницима извођача радова и надзорним органима, у вези са праћењем динамике извођења радова на пројекту ,,Регулација – уређење корита Суводолског потока” у Нишу.
-Министарство привреде наставља да подржава локалне самоуправе и пројекте који за циљ имају инфраструктурно уређење индустријских зона, како бисмо обезбедили још боље услове за привлачење инвеститора, а све у складу са политиком нашег председника Александра Вучића, Владе Србије и Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем - написала је министарка на Инстаграму.