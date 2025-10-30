overcast clouds
21°C
30.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ НАСТАВЉА ДА ПОДРЖАВА ПРОЈЕКТЕ УРЕЂЕЊА ИНДУСТРИЈСКИХ ЗОНА Месаровић: Желимо да обезбедимо још боље услове за привлачење инвеститора

30.10.2025. 15:52 15:59
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
ни
Фото: принтскрин инстаграм / mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић одржала је састанак са градоначелником Ниша Драгославом Павловићем и представницима извођача радова и надзорним органима, у вези са праћењем динамике извођења радова на пројекту ,,Регулација – уређење корита Суводолског потока” у Нишу.

-Министарство привреде наставља да подржава локалне самоуправе и пројекте који за циљ имају инфраструктурно уређење индустријских зона, како бисмо обезбедили још боље услове за привлачење инвеститора, а све у складу са политиком нашег председника Александра Вучића, Владе Србије и Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем - написала је министарка на Инстаграму.

 

адријана месаровић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај