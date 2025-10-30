ШТА СЕ ЗБИВА У АМЕРИЦИ, БИЋЕ ГРАЂАНСКИХ НЕМИРА!? Пентагон наредио да снаге за брзи одговор буду спремне!
ВАШИНГТОН: Америчко министарство одбране наложило је снагама за брзи одговор Националне гарде да буду обучене и спремне за сузбијање грађанских немира до 1. јануара 2026. године, пише данас Вашингтон Пост, позивајући се на документе до којих је дошао.
Амерички председник Доналд Трамп је крајем августа наложио министру одбране Питу Хегсету да обезбеди да припадници Националне гарде у свим америчким савезним државама буду спремни да реагују на грађанске немире и позвао га да формира снаге за брзи одговор које би одмах могле да буду распоређене било где у земљи.
Како се наводи, Пентагон је наредио хиљадама припадника Националне гарде да у наредних неколико месеци прођу свеобухватну обуку за сузбијање грађанских нереда.
Истовремено, новоформиране снаге за брзу реакцију у склопу Националне гарде морају да до 1. јануара наредне године буду обучене, опремљење опремом за разбијање нереда и спремне за распоређивање, наводи се у документу.
Како се додаје, укупан број припадника ових снага за брзу реакцију износиће 23.500 у свих 50 америчких држава и три територије, изузев Дистрикта Колумбија. Трамп је од јуна наредио распоређивање федералних агенција и снага реда у већим градовима у циљу борбе против криминала.
Припадници Националне гарде и других агенција размештени су у Лос Анђелесу, Вашингтону, Чикагу, Мемфису и Портланду.
Оваква пракса наилазила је често на противљење окружних судија, који су ове потезе означавали као незаконите. Трамп је у августу најавио низ корака на федералном нивоу у циљ сузбијања криминала у Вашингтону.