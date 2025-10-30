overcast clouds
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
СВЕТИ ЛУКА ЈЕДНО НИКАКО НЕ ПРАШТА Сутра славимо Лучиндан! Благ и миран заштитник лекара „ПРОГНОЗИРА" ЗИМУ

30.10.2025. 20:00 20:04
Пише:
Дневник
Извор:
Новости магазин
30.10.2025. 20:00
спц
Фото: spc.rs

Православни верници широм света сутра обележавају велики црквени празник, крсну славу посвећену Светом апостолу и јеванђелисти Луки, у народу празник чувен и као Лучиндан.

Свети Лука био је апостол и писац једног од четири јеванђеља рођен је у Антиохији у 1.веку. Сматра се једним од првих Христових ученика који је ширио хришћанско учење, и то након смрти апостола Павла.
 

Свети Лука је заштитник лекарске професије и многих болница.

У Србији ових дана концима опасују торове да вукови не даве стоку. Позната је изрека: "Иде Лука, ето вука". Са друге стране, и зима је ту, куца на врата. Каже се: "Свети Лука, снег до кука". Зато се ваља што пре припремити.

Још у четвром веку нарочито се прочуло место где су почивале часне мошти светога Луке, због исцељивања која су се збивала од њих. Посебно исцељивање од болести очију. Сазнавши о томе цар Констанције је послао управника Египта Артемија да мошти светога Луке пренесе у престоницу, у Цариград, што је и било учињено веома свечано. Међутим, црква данас обележава још једног свеца, истина много новијег датума.

Такође се данас обележава и Свети Петар Цетињски који је живео крајем 18. и почетком 19. века у Црној Гори. Године 1784. постао је митрополит и господар Црне Горе. Црква памти, а народ посебно слави, његову победу над Наполеоновом војском у Боки и Далмацији. Живот је посветио борби против непријатеља и помирењу завађених прелема у Црној Гори. Његове чудотворне мошти почивају у Цетињском манастиру.

Иако представници две различите епохе и Лука и Петар својим делима задужили су православље. Зато је и црвеним словом обележен празник у православном календару и не ваља се бавити тешким пословима.

Сутра никако не би требало да будете преки и нервозни, да се упуштате у свађе и расправе, јер је Свети Лука био благ и миран и увек помагао људима!

У многим крајевима Србије, Свети Лука је дан када се "прогнозира" зима. Домаћин би рано ујутру одлазио у тор да обиђе стоку и по њеном понашању "читавао" каква нас година чека, пише портал Новости магазин.
 

Ако би животиње лежале и подвијале ноге, говорило се да стиже оштра и дуга зима. А ако су биле немирне и живахне, очекивала се блага година.
 

Слично веровање постоји и у вези са овновима - ако се женке нећкају и не прилазе мужјацима, долази хладна и сурова зима; ако су, пак, "веселије", верује се да ће време бити топло и подношљиво.

Један показатељ ком најчешће верују јесте и по самом времену тог дана. Уколико је време сунчано, топло, очекује се блага зима и обрнуто.
 

Извор:
Новости магазин
Пише:
Дневник
Вести Друштво
