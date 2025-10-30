overcast clouds
ДОБРЕ ВЕСТИ ЗА СРБИЈУ: Лука Јовић се брзо враћа на терен

30.10.2025. 19:21
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
jovic
Фото: Printscreen/youtube/AEK FC

Лука Јовић је доживео повреду против Олимпијакоса, и у први мах се чинило да ће га чекати дужа пауза.

Српски репрезентативац је био подвргнут магнетној резонанци која је показала да нема већег оштећења и да ће се убрзо вратити на терен.

Сигурно ће Јовић бити на располагању Николићу за дуел са Шамроком у Лиги конференције, а очекује се да пропусти превентивно меч са Панетоликосом у првенству.

Уз то, биће спреман за новембарске квалификације где се Србија састаје са Енглеском и Летонијом под командом новог селектора Вељка Пауновића.

Јовић је летос појачао АЕК, и успео да постигне два поготка на девет одиграних утакмица.

лука јовић повреда
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
