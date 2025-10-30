overcast clouds
17°C
30.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2427
usd
100.8279
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПЕТОРО МЛАДИХ ЏУДИСТА ОТПУШТЕНО ИЗ ДЕЧИЈЕ БОЛНИЦЕ Лончар: Стање оперисаног дечака је стабилно

30.10.2025. 19:00 19:09
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Дневник/Архива
Фото: Дневник/Архива

БЕОГРАД: Министар здравља Златибор Лончар изјавио је вечерас да је млади џудиста, који је повређен у саобраћајној несрећи код Новог Сада након операције стабилно и да се прати његово стање, док је петоро повређених отпуштено из Дечије болнице у Новом Саду на кућно лечење.

Лончар је рекао да, иако је стање оперисаног дечака стабилно, то не значи да неће подвргнут још некој хируршкој интервенцији. 

"Изузетно су тешке повреде. Охрабрује нас то да је та операција протекла без икаквих проблема. Донеће се одлука да ли ће се радити још једна операција. Настављамо даље, 24 часа се брине о њему, тим најбољих лекара, свих специјалности је са њим", рекао је Лончар за ТВ Прва.

Додао је да је петоро повређених из Дечије болнице у Новом Саду, отпуштено на кућно лечење. 

"Тако да је то нешто у мору ових тужних вести. Нешто што нас охрабрује. Настављамо даље да бринемо о онима који су и даље у болници и да покушамо да их излечимо", додао је министар здравља. 

У саобраћајној несрећи која се јуче рано ујутро догодила на ауто-путу Београд - Нови Сад погинуо је шеснаестогодишњи џудиста Партизана, а несрећа се догодила када је комби, који је превозио младе џудисте Партизана, после наплатне рампе слетео са пута, пробио ограду и упао у канал. 

У возилу се налазило осморо малолетних путника узраста од 13 до 16 година, који су чланови џудо клуба "Партизан" из Београда и враћали су се са међународног спортског кампа и такмичења у Азербејџану.

Златибор Лончар
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај