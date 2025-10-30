ПЕТОРО МЛАДИХ ЏУДИСТА ОТПУШТЕНО ИЗ ДЕЧИЈЕ БОЛНИЦЕ Лончар: Стање оперисаног дечака је стабилно
БЕОГРАД: Министар здравља Златибор Лончар изјавио је вечерас да је млади џудиста, који је повређен у саобраћајној несрећи код Новог Сада након операције стабилно и да се прати његово стање, док је петоро повређених отпуштено из Дечије болнице у Новом Саду на кућно лечење.
Лончар је рекао да, иако је стање оперисаног дечака стабилно, то не значи да неће подвргнут још некој хируршкој интервенцији.
"Изузетно су тешке повреде. Охрабрује нас то да је та операција протекла без икаквих проблема. Донеће се одлука да ли ће се радити још једна операција. Настављамо даље, 24 часа се брине о њему, тим најбољих лекара, свих специјалности је са њим", рекао је Лончар за ТВ Прва.
Додао је да је петоро повређених из Дечије болнице у Новом Саду, отпуштено на кућно лечење.
"Тако да је то нешто у мору ових тужних вести. Нешто што нас охрабрује. Настављамо даље да бринемо о онима који су и даље у болници и да покушамо да их излечимо", додао је министар здравља.
У саобраћајној несрећи која се јуче рано ујутро догодила на ауто-путу Београд - Нови Сад погинуо је шеснаестогодишњи џудиста Партизана, а несрећа се догодила када је комби, који је превозио младе џудисте Партизана, после наплатне рампе слетео са пута, пробио ограду и упао у канал.
У возилу се налазило осморо малолетних путника узраста од 13 до 16 година, који су чланови џудо клуба "Партизан" из Београда и враћали су се са међународног спортског кампа и такмичења у Азербејџану.