Теретњаци на Батровцима ЧЕКАЈУ ДВА САТА, на прелазу Сремска Рача ЧЕКА СЕ МАЛО КРАЋЕ

30.10.2025. 19:32 19:34
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Управа царина

Према последњим информацијама Управе граничне полиције на теретним терминалима на граничном прелазу Батровци на излазу из Србије задржавање је два сата.

На граничном прелазу Сремска Рача такође на излазу теретњаци чекају сат времена, саопшио је Ауто мото савез Србије.

На осталим граничним прелазима нема задржавања за све категорије возила.

На наплатним станицама на ауто-путевима нема задржавања возила.

 

Вести Друштво
