(ВИДЕО) СВЕ СЕ ТРЕСЛО У ТРАМПОВОМ АВИОНУ! Снимак обишао свет: "Морам вам рећи да су у Азији јаки ветрови"
Турбуленција је задесила председнички авион "Air force 1" Доналда Трампа на путу из Азије, и то у тренутку док су камере биле укључене.
"Морам вам рећи да су у Азији јаки ветрови. Ово је тежак лет. Можда смо могли да сачекамо сат времена. Тешки услови за интервјуисање", рекао је уз осмех. "Гледаће Трампа и рећи, није изгледао баш најбоље, тресе се нешто!"
Амерички председник боравио је у Kини неколико дана.
🚨 EPIC! Turbulence on Air Force One en route from Asia
TRUMP: These are rough winds in Asia, I must tell you. This is a rough flight. They’re gonna watch Trump and say, he didn't look too good, he's got the shakes!
REPORTER: "You're pretty solid!” 🔥 pic.twitter.com/P5yx0eq7B8…
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 30, 2025
Трамп и Ђинпинг разговарали су више од 90 минута на састанку који је данас одржан у Бусану, у Јужној Kореји, након којег је Трамп рекао да је "састанак са Сијем био невероватан", и да је донето много одлука, преели су амерички медији.
Лидери две највеће светске економије, међу којима је у току вишемесечни трговински рат, руковали су се и дали кратке изјаве новинарима, а том приликом је Трамп рекао да има добар однос са Сијем.
Извор: Телеграф