30.10.2025.
Нови Сад
(ВИДЕО) СВЕ СЕ ТРЕСЛО У ТРАМПОВОМ АВИОНУ! Снимак обишао свет: "Морам вам рећи да су у Азији јаки ветрови"

30.10.2025. 18:49
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Tramp
Фото: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Турбуленција је задесила председнички авион "Air force 1" Доналда Трампа на путу из Азије, и то у тренутку док су камере биле укључене.

"Морам вам рећи да су у Азији јаки ветрови. Ово је тежак лет. Можда смо могли да сачекамо сат времена. Тешки услови за интервјуисање", рекао је уз осмех. "Гледаће Трампа и рећи, није изгледао баш најбоље, тресе се нешто!"

Амерички председник боравио је у Kини неколико дана.

 

 

Трамп и Ђинпинг разговарали су више од 90 минута на састанку који је данас одржан у Бусану, у Јужној Kореји, након којег је Трамп рекао да је "састанак са Сијем био невероватан", и да је донето много одлука, преели су амерички медији.

Лидери две највеће светске економије, међу којима је у току вишемесечни трговински рат, руковали су се и дали кратке изјаве новинарима, а том приликом је Трамп рекао да има добар однос са Сијем.

Извор: Телеграф

Доналд Трамп САД Председник САД
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
