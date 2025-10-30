overcast clouds
17°C
30.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2427
usd
100.8279
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) МОМАК СА БАЛКАНА ХЕРОЈ ЛОНДОНА Борац у метроу ОБОРИО ЛОПОВА пред свима

30.10.2025. 18:32 18:46
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Коментари (0)
London
Фото: Screenshot X Grifty

Хрватски ММА борац Иван Скоко, родом из Љубушког, постао је прави херој у Енглеској након што је својим вештинама спречио крађу мобилног телефона у лондонском метроу.

Инцидент се догодио у уторак увече на станици Бороу у јужном Лондону, када је непознати мушкарац покушао да истргне телефон из руку младе жене која је управо улазила у воз.

Скоко је, како је испричао британским медијима, одмах приметио ситуацију и реаговао инстинктивно:

- Чуо сам врисак и сви су се окренули. Инстинктивно сам помислио шта могу урадити да помогнем. У тренутку сам га ухватио за дуксерицу, оборио на под и задржао полугом на руци - рекао је борац родом из Љубушког за "Daily Mail".

 

 

Док је држао нападача док полиција није стигла, Скоко је упозорио мушкарца да не покушава поново да побегне. Његова брза реакција и знање борилачких вештина спречили су потенцијално опасан инцидент.

Иван Скоко, висок 190 центиметара и мајстор бразилског џиу-џитсуа, већ годинама живи у Лондону, где води курсеве самоодбране и свакодневно тренира по неколико сати. Иако је започео каријеру као ММА борац, тренутно је фокусиран на БЈЈ и тренинге, док је активности у ММА “замрзнуо”.

Британска полиција потврдила је да је осумњичени ухапшен због покушаја крађе, поседовања оружја и сумње на трговину украденом робом. Потез Ивана Скока наишао је на бројне похвале како од локалних становника, тако и од медија, а његова храброст још једном показује колико знање борилачких вештина може бити корисно и ван ринга.

Извор: Телеграф

лондон мма борац енглеска енглеска полиција
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај