(ВИДЕО) МОМАК СА БАЛКАНА ХЕРОЈ ЛОНДОНА Борац у метроу ОБОРИО ЛОПОВА пред свима
Хрватски ММА борац Иван Скоко, родом из Љубушког, постао је прави херој у Енглеској након што је својим вештинама спречио крађу мобилног телефона у лондонском метроу.
Инцидент се догодио у уторак увече на станици Бороу у јужном Лондону, када је непознати мушкарац покушао да истргне телефон из руку младе жене која је управо улазила у воз.
Скоко је, како је испричао британским медијима, одмах приметио ситуацију и реаговао инстинктивно:
- Чуо сам врисак и сви су се окренули. Инстинктивно сам помислио шта могу урадити да помогнем. У тренутку сам га ухватио за дуксерицу, оборио на под и задржао полугом на руци - рекао је борац родом из Љубушког за "Daily Mail".
British Champion Jiu-jitsu black belt Ivan Skoko stopped a robbery of a girl by this foreigner who had a hammer on him..@pickpocktlondon and skokoi_ on instagram pic.twitter.com/kUhcnMHaLV
— Grifty (@TheGriftReport) October 30, 2025
Док је држао нападача док полиција није стигла, Скоко је упозорио мушкарца да не покушава поново да побегне. Његова брза реакција и знање борилачких вештина спречили су потенцијално опасан инцидент.
Иван Скоко, висок 190 центиметара и мајстор бразилског џиу-џитсуа, већ годинама живи у Лондону, где води курсеве самоодбране и свакодневно тренира по неколико сати. Иако је започео каријеру као ММА борац, тренутно је фокусиран на БЈЈ и тренинге, док је активности у ММА “замрзнуо”.
Британска полиција потврдила је да је осумњичени ухапшен због покушаја крађе, поседовања оружја и сумње на трговину украденом робом. Потез Ивана Скока наишао је на бројне похвале како од локалних становника, тако и од медија, а његова храброст још једном показује колико знање борилачких вештина може бити корисно и ван ринга.
Извор: Телеграф