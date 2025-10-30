ПОРАЖАВАЈУЋА СЛИКА САОБРАЋАЈА У СРБИЈИ...
ЖИВОТЕ ИЗГУБИЛЕ И ЧЕТИРИ БЕБЕ Чак једанаесторо деце погинуло у саобраћајним несрећама од почетка године ЈЕДАН ТИНЕЈЏЕР БОЗИО, ОСТАЛИ СУ БИЛИ ПУТНИЦИ ИЛИ ПЕШАЦИ
Једанаесторо деце погинуло је у саобраћајним несрећама у Србији од почетка године.
Један тинејџер погинуо је у својсву возача, док су сва остала деца животе изгубила као путници у аутомобилима или су погинула тако што су их возила ударила као пешаке.
Да су подаци о погибијама деце у саобраћају забрињавајући, показују и званични подаци полиције.
- Иако је ове године забележен тренд смањења броја погинуле деце у односу на претходне две године, нажалост настављен је катастрофалан тренд од прошле године када су сва деца изгубила живот у својству путника. Ми сваку прилику користимо да нагласимо да је безбедност деце у саобраћају приоритет не само за Министарство унутрашњих послова, већ и за Владу Републике Србије која је Стратегијом безбедности саобраћаја као један од главних циљева предвидела Визију нула погинуле деце у саобраћају. Подаци које сам изнео показују да смо у овом тренутку далеко од тог циља и да је тај циљ остварљив искључиво уз пун допринос свих субјеката безбедности саобраћаја, који је у претходном периоду нажалост изостао - рекао је недавно за Telegraf.rs Славиша Лакићевић, начелник Управе саобраћајне полиције МУП Србије.
Он је истакао да је циљ МУП да, пре свега, кроз мере у контроли саобраћаја створи амбијент да деца буду што безбеднија.
- Током прошле године, број откривених прекршаја непрописног превожења деце у возилу повећан је за чак 25 одсто у односу на 2023. годину, што свакако није за похвалу за нас као друштво. За похвалу није ни чињеница да свега око 60 одсто родитеља своју децу превози у возилу на законом прописан начин. Поновићу још једном, да бисмо успели у остваривању циља да ниједно дете не погине у саобраћајним незгодама, биће потребан далеко већи допринос свих субјеката безбедности саобраћаја, а испред Министарства унутрашњих послова и Управе саобраћајне полиције могу да обећам да ћемо ми дати свој максимум - додао је Лакићевић.
Погинуо млади Џудиста
Млади џудиста Партизана Л. П. (16) погинуо је у саобраћајној несрећи која се догодила на путу Нови Сад - Београд, када је возач комбијау ком је био већи број деце, изгубио контролу над возилом и слетео са пута, а потом пробио заштитну ограду и преврнуо се. Возач комбија тада је задобио тешке повреде, док је седам дечака, међу којима је брат погинулог тинејџер, завршило на одељењу хирургије.
До несреће је дошло када се група спортиста враћала из Будимпеште, где су слетели летом из Бакуа.
Према незваничним информацијама, аутомобил у ком су биле девојчиц био је испред комбија са дечацима. Група младих спортиста са возачима и тренерима направила је паузу свега неколико минута пре незгоде. Према речима сведока, возач је био одморан. За сада није познато због чега је возач изгубио контролу и слетео са пута.
Возач комбија није имао алкохол у крви те се претпоставља да је заспао или да је дошло до квара на возилу.
Управник Дечје хирургије Дечје болнице у Новом Саду Милош Пајић рекао је да су шесторица дечака који су после саобраћајне несреће примљени у ту болницу стабилног стања док је седми пребачен у Београд са екстензивном повредом вратне кичме.
Министар здравља Златибор Лончар изјавио је данас да је млади џудиста хитно оперисан у Ургентном центру у Београду због повреде кичме и навео да је његово стање стабилно. Лончар је рекао да је дечак имао тешку повреду кичме и да је данас урађена изузетно комплексна хируршка интервенција. Он је навео да су остали повређени дечаци збринути у Дечијој болници у Новом Саду и да су сви у стабилном стању.
''Једно дете је и даље у интензивној нези, али је стабилно. Нема погоршања ни за једно дете, што је најважније. Деца која су на одељењу су добро и очекује се да у наредним данима нека од њих буду пуштена кући'', рекао је Лончар.
Погинула цела породица
У стравичној саобраћајној несрећи која се догодила углу улица Хероја са Кошара и Омладинских бригада, у близини kule West 65, погинули су полицајац Бојан живковић (43) и његова дупруга Дијана Каиш (38), али и њихов деветогодишњи син Михајило.
Стравични удес догодио се када је Никола Ђокић под дејством алкохола, за воланом аудија, прошао кроз црвено светло и бочно ударио у "хјундаи" у ком је била трочлана породица. Јак ударац трочланој породици у секунди је донео смрт. Како је касније саопштено, осим што је био у алкохолисаном стању, ухапшени Никола Ђокић је за волан сео и под дејством канабиса, што је након несреће показао тест на наркотике. Под дејством алкохола био је и његов сувозач.
Како је саопштено из Вишег јавног тужилаштва у Београду, Никола Ђокић је, под дејством алкохола и психоактивних супстанци возио "ауди А4", није се зауставио испред пешачког прелаза и прошао је кроз црвено светло на семафору брзином од 132 километра на сат на деоници на којој је максимална дозољена брзина кретања 50 километара на сат. Он је улетео у раскрсницу и предњом страном аутомобила ударио у десну бочну страну "хјундаија" који је Булеваром са Кошара возила Дијана Каиш и која је у моменту несреће скретала лево у Улицу омладинских бригада јер јој је на семафору било зелено светло.
Од силине удара, "хјундаи" се заротирао у десну страну и десном бочном страном ударио у стуб семафора и стуб електричне расвете, а услед тако јаког удара погинули су Дијана, њен супруг и син.
Николи Ђокићу одређен је притвор до 30 дана. Осумњичени се на саслушању бранио ћутањем, односно искористио је своје законско право да не износи одбрану. Оно што је изашло у јавност јесте да је изразио кајање због свог чина.
Осим фотографија потпуно уништеног аутомобила и слике тела која се налазе на путу, а коју су описали очевици несреће, још један стравичан податак који говори о силини ударца био је онај који је изнео потпуковник Дејан Стевић из Управе саобраћајне полиције.
- Аутомобил тежак тону и по, при тој брзини, при удару ствара силу притиска од 27 тона, као да на вас удари 47 путничких возила, још у бочни део аутомобила... Нажалост, дете су наше колеге пронашле у гепеку - изјавио је потпуковник.
Слетео с пута и ударио у бандеру
Алекса О. (15) из Барајева преминуо је 16. септембра на ВМА после шест дана борбе а живот због повреда које је задобио у саобраћајној несрећи када је узео аутомобил своје мајке. Он је тог дана у "пежоу" био са другом и братом. Према речима очевидаца, возио је брзо и највероватније је изгубио контролу над аутомобилом, због чега је свом силином ударио у бендеру, након чега се возило запалило.
- Био сам у купатилу када је то пукло, као ракета да је пала. Било је око пет ујутру. Ауто је одмах кренуо да варничи. Позвао сам полицију и Хитну помоћ. Један дечак га је дозивао: "Алекса, Алекса", али он се није одазивао! Видео сам и једног тинејџера поред кола, имао је скроз крваву ногу. Ужасно је изгледало, а Алекса није долазио свести. Други дечак је добро, свестан, мајка његова је дошла по њега - рекао је након несреће саговорник Телеграфа.
Мештани који су видели аутомобил кажу да је изгледао као згужвана хартија.
Погинули док су претрчавали улицу
А. Ш. (13) задобио је веома тешку повреду главе у саобраћајној несрећи која се догодила крајем августа у Улици др Ивана Рибара на Новом Београду. Он је без свести превезен у Ургентни центар, где је настављена реанимација која је започета у санитету Хитне помоћи.
Дечак је наводно претрчавао улицу ван пешачког прелаза, а возач који га је ударио је наводно побегао са лица места, док је сувозач остао.
Он је у болници изгубио битку за живот.
На исти начин живот је изгубио и млади кошаркаш Стефан С. (15), на ког је у фебруару налетео аутомобил док је претечавао Зрењанински пут. Он је након несреће све време био у коми, а лекари нису успели да се изборе за његов живот.
После несреће је са тешким повредама превезен у "Тиршову.
Наиме, Стефан је око 22 часа, ван пешачког прелаза прешао пола улице, а када је прескочио бетонски зидић, на њега је налетео аутомобил и тешко је повређен. Нажалост, преминуо је 16. фебруара око осам часова ујутру, након четири дана борбе, на свој петнаести рођендан.
Настрадале три бебе
Једногодишње дете погинуло је у марту након саобраћајне несреће која се догодила на путу Зрењанин - Лазарево, када је возач аутомобила "фијат матеа" изазвао саобраћајну несрећу у којој је повређено пет особа. Једногодишње дете преминуло је у болници.
Због несреће је ухапшен Ј. К. из Српске Црње због постојања основа сумње да је извршио кривично дело тешка дела против безбедности јавног саобраћаја.
Једногодишњендете погинуло је и у марту, када је на Ибарској магустрали код Горњег Милановца дошло до судара два путничка возила. Беба стара годину дана настрадала је на лицу места.
До несреће је дошло када је возило које се кретало из правца Чачка скретало лево ка Shop парку, а којем је у сусрет из правца Рудника наишло друго путничко возило и ударило га. У возилу су били отац, мајка и дете које је подлегло повредама.
Девојчица је погинула тако што је од силине удара испала из возила, док је мајка задобила повреде руке и транспортована је у болницу у Горњем Милановцу.
Још једно једногодишње дете погинуло је у селу Селенча код Оџака, када га је отац прегазио док је возио трактор.
Он је, наиме, кренуо на њиву и тада је на трактор је са задње стране прикачио прскалицу, те није видео дете које се нашло иза возила док је ишао у рикверц.
Дете је преминуло на лицу места, потврђено је из ПУ Нови Сад.
Трогодишње дете погинуло код Малче
У судару два путничка аутомобила на путу Ниш - Сврљиг код места Малча, погинуло је трогодишње дете, док су четири особе повређене - три теже, а једна лакше.
Дете је хитно превезено на одељење реанимације, као и још једна особа повређена у удесу, али лекари нису успели да га спасу.
Мештани Малче рекли су да се удес догодио на кривини која је позната као црна тачка.
Колико је страшан удес био говори и чињеница, како су рекли мештани овог села, да је Хитна помоћ спасавала повређене са чак три санитета.
Делови возила свуда по путу и у каналу који сведоче о силини ударца. На једном месту био је дечји кекс и пелене. Нема човека који није застао и заплакао над овом сликом.
Тинејџерку у Земуну ударио аутобус
Ена Г. (16) родом из Сјенице погинула је у саобраћајној несрећи у Земуну када је на њу крајем августа налетео градски аутобус док је прелазила пешачки прелаз.
Тинејџерка је погинула на лицу места када је возач аутобуса М. Т. (61) прошао на црвено светло.
Аутобус је, након што је ударио у девојчицу, прешао у супротну траку, ударио у више аутомобила, а потом скренуо на тротоар и "закуцао" се у ограду куће, где се зауставио. Тело тинејџерке било је заглављено испод возила, а да би га извукли, морали су да интервенишу ватрогасци.
Возач аутобуса је одмах ухапшен.
Отац и беба погинули на Милошу Великом
Никола М. (38) и његова тромесечна ћерка Наталија погинули су 4. јуна у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила на ауто-путу Милош Велики код Обреновца док су његова трудна супруга (40) и једногодишња ћерка хоспитализоване због повреда.
Несрећа се догодила код наплатне рампе у смеру ка Београду. Како је Телеграф незванично сазнао, аутомобил у коме се налазила породица, налетео је на камион у зауставној траци. Кад је Никола изашао из "тојоте" да јер је ударио у сигнални теоугао постављен иза камиона, а није знао у шта је ударио, други аутомобил ударио је у његово возило и одбацио га на њега. Погинуо је на лицу места.
Његова ћеркица, која је била у аутомобилу у тренутку удара, преминула је неколико минута по пријему у Ургентни центар.