ПРАЗНИК ЈЕРМЕНИЈЕ У СРБИЈИ Снажне везе јачају кроз историју
У свечаној Сали Хотела Хајат у Београду Његова екселенција, амбасадор Јерменије Ашот Ховакимијан угостио је бројне високе званице и чланове дипломатског кора, који су заједно с њим, обележили 34 године независности Републике Јерменије.
-Иако је прави празник 21. септембра, одлучили смо да прославу померимо, како бисмо обележили за нас важан догађај: посебно издање посвећеној Јерменији у магазину „Diplomacy&Commerce“, с нарочитим нагласком на Јермене који су својим радом, пре свега у уметности, оставили дубок траг у српској култури и историји.
- Посебна ми је част што сам вечерас овде – рекла је, поздрављајући госте Татјана Мацура, министарка без портфеља Владе Србије, истичући да је за нашу државу од велике важности успостављање ближих односа с овом земљом која јој је, када је била њена гошћа, пружила гостопримљивост и пријатељство.
Власник магазина "Diplomacy&Commerce" Роберт Чобан говорио је о историји и везама Новог Сада и јерменске заједнице, чији хачкар на Булевару Михајла Пупина говори о заједничкој историји.
И. Р.
Фото: И. Р.