overcast clouds
14°C
30.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2427
usd
100.8279
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРАЗНИК ЈЕРМЕНИЈЕ У СРБИЈИ Снажне везе јачају кроз историју

30.10.2025. 22:41 22:43
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, И. Р.
Коментари (0)
Јерменија
Фото: И. Р.

У свечаној Сали Хотела Хајат у Београду Његова екселенција, амбасадор Јерменије Ашот Ховакимијан угостио је бројне високе званице и чланове дипломатског кора, који су заједно с њим, обележили 34 године независности Републике Јерменије.

-Иако је прави празник 21. септембра, одлучили смо да прославу померимо, како бисмо обележили за нас важан догађај: посебно издање посвећеној Јерменији у магазину „Diplomacy&Commerce“, с нарочитим нагласком на Јермене који су својим радом, пре свега у уметности, оставили дубок траг у српској култури и историји.

- Посебна ми је част што сам вечерас овде – рекла је, поздрављајући госте Татјана Мацура, министарка без портфеља Владе Србије, истичући да је за нашу државу од велике важности успостављање ближих односа с овом земљом која јој је, када је била њена гошћа, пружила гостопримљивост и пријатељство.

Власник магазина "Diplomacy&Commerce" Роберт Чобан говорио је о историји и везама Новог Сада и јерменске заједнице, чији хачкар на Булевару Михајла Пупина говори о заједничкој историји.

И. Р.

Фото: И. Р.

јерменија празник амбасадор
Извор:
Дневник, И. Р.
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај