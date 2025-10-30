overcast clouds
УХАПШЕН БЕОГРАЂАНИН ЗБОГ ВИДЕА НА ТИКТОКУ! Позивао на насилну промену власти, МУП га одмах ухапсио

30.10.2025. 21:46 21:49
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/МУП
Фото: Dnevnik.rs

Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе за технику, Службе за борбу против високотехнолошког криминала, по налогу Посебног одељења за борбу против високотехнолошког криминала Вишег јавног тужилаштва у Београду, ухапсили су М.В. (1977) из Београда због постојања основа сумње да је извршио кривично дело позивање на насилну промену уставног уређења.

Он се сумњичи да је снимио и поставио видео клип на друштвеној мрежи ТикТок у којем је позивао на насилну промену уставног уређења Републике Србије, односно да се 1. новембра свргну највиши државни органи, односно представници тих органа.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Београду.

 

Вести Хроника
