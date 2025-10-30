Нема основане сумње да су извршили покушај убиства Подгоричанина УКИНУТ ПРИТВОР ДРЖАВЉАНИМА АЗЕРБЕЈЏАНА И ТУРСКЕ
Судија за истрагу Вишег суда укинуо је притвор који је дан раније одређен држављанима Турске и Азербејџана Y. G. и Н. Д.
Суд је оценио да не постоји основана сумња да су њих двојица извршили кривично дело убиство у покушају на штету Подгоричанина М. Ј.
То је Вијестима казала саветница за односе са јавношћу Вишег суда Ивана Вукмировић.
Судија за истрагу је дана 30. 10. 2025. године укинуо притвор одређен решењем од 29. 10. 2025 године по притворском основу из члана 175 ст. 1 тач. 1 ЗКП-а нашавши да не постоји основана сумња да су окривљени Y. G. и Н. Д. извршили кривично дело убиство у покушају, стављено им на терет наредбом о спровођењу истраге, а сходно предлогу ВДТ-а, наводи се у саопштењу.
Y. G. и Н. Д. ће се у даљем току поступка бранити са слободе, а Основно државно тужилаштво их терети за насилничко понашање, пишу Вијести.