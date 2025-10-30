overcast clouds
13°C
30.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2427
usd
100.8279
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Нема основане сумње да су извршили покушај убиства Подгоричанина УКИНУТ ПРИТВОР ДРЖАВЉАНИМА АЗЕРБЕЈЏАНА И ТУРСКЕ

30.10.2025. 22:39 22:42
Пише:
Дневник
Извор:
Вијести/Телеграф
Коментари (0)
Фото: Pixabay, ilustracija

Судија за истрагу Вишег суда укинуо је притвор који је дан раније одређен држављанима Турске и Азербејџана Y. G. и Н. Д.

Суд је оценио да не постоји основана сумња да су њих двојица извршили кривично дело убиство у покушају на штету Подгоричанина М. Ј.

То је Вијестима казала саветница за односе са јавношћу Вишег суда Ивана Вукмировић.

Судија за истрагу је дана 30. 10. 2025. године укинуо притвор одређен решењем од 29. 10. 2025 године по притворском основу из члана 175 ст. 1 тач. 1 ЗКП-а нашавши да не постоји основана сумња да су окривљени Y. G. и Н. Д. извршили кривично дело убиство у покушају, стављено им на терет наредбом о спровођењу истраге, а сходно предлогу ВДТ-а, наводи се у саопштењу.

Y. G. и Н. Д. ће се у даљем току поступка бранити са слободе, а Основно државно тужилаштво их терети за насилничко понашање, пишу Вијести.

подгорица укинут притвор напад ножем
Извор:
Вијести/Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СИТУАЦИЈА У ЦРНОЈ ГОРИ ЕСКАЛИРА! Ухапшен младић из Зете због паљења аутомобила турских држављана

СИТУАЦИЈА У ЦРНОЈ ГОРИ ЕСКАЛИРА! Ухапшен младић из Зете због паљења аутомобила турских држављана

29.10.2025. 19:15 19:23
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОГЛАСИО СЕ ДИРЕКТОР УПРАВЕ ПОЛИЦИЈЕ Избодени младић у Подгорици је син полицајца НАПАДАЧИ ИДЕНТИФИКОВАНИ

ОГЛАСИО СЕ ДИРЕКТОР УПРАВЕ ПОЛИЦИЈЕ Избодени младић у Подгорици је син полицајца НАПАДАЧИ ИДЕНТИФИКОВАНИ

28.10.2025. 22:50 22:57
Волим
0
Коментар
0
Сачувај