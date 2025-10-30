(ФОТО) Све је почело као обична прехлада МАЛЕНИ МИЛОШ (10) ИЗ НОВОГ САДА ИЗГУБИО БИТКУ С ОПАКОМ БОЛЕШЋУ Истог дана преминуо и његов вршњак Димитрије СРБИЈА У СУЗАМА
Читаву Србију потресла је вест о смрти двојице дечака Милоша Ћелапа (10) и Димитрија Краговића (10).
Дечаци су водили битке са другачијим дијагнозама, али циљ им је био исти - да оздраве.
Ипак, ниједан није успео да достигне циљ, а и Милош и Димитрије преминули су прерано, и то истог дана.
Оба дечака са собом су носила потресне судбине које су дубоко гануле грађане Србије који су чинили све да скупе новац и помогну им у лечењу. Нажалост, нису успели.
Сада, друштвене мреже преплављене су потресним опроштајима од малишана, а оно што ће заувек остати упамћено је колико су снажни били са толико мало година и колико су се лавовски борили до последњег даха.
Малени Милош из Новог Сада веома рано сусрео се са најтежом битком. Све је почело као обична прехлада да би му након само три дана била дијагностикована акутна лимфобластна леукемија.
Дечак је у мају 2021. примљен у болницу у Новом Саду због повишене температуре, тромбоцитопеније и хепатоспленомегалије, а према речима његове маме Соње, иначе није имао проблема са здрављем.
У суштини, био је здраво дете са обичним "дечјим болестима" које се покупе у вртићу. Почело је као прехлада. Када је урађена крвна слика, остали смо у болници. После три дана је урађена пункција коштане сржи, тада је потврђена леукемија (АЛЛ). То је био мај 2021. године - рекла је раније његова мајка.
Након индукционе фазе лечења у Новом Саду, родитељи су одлучили да лечење наставе у УДК Тиршова где је по завршетку лечења, након извршене пункције коштане сржи потврђена ремисија болести. А, како Милошева мама истиче, он је добро подносио терапију и ремисија је брзо наступила.
У марту 2022. започета је терапија одржавања, која је прекидана у неколико наврата због погоршања.
Сестра желела да му буде донор
Иако само годину дана старија, његова сестра Вања, жарко је желела да помогне свом брату, те се сама понудила да му буде донор коштане сржи.
Његова сестра, годину и по старија од њега, је 100% подударна, тако да ће она бити донор - открила је њихова мама Соња пре две године.
Исписали смо Вишњу из школе, не иде на тренинге, јер је за трансплантацију потребно да буде одморна и здрава. Вишња и Милош са деца, али су нажалост у претходне две године прерано одрасли. Они о овоме уопште не причају као о нечему страшном. Сестра ће да спаси брата и то је то - рекао је њихов отац Немања раније за Курир ТВ.
У новембру 2022. поново креће прехлада са температуром и боловима у левој руци и бутини. Пункцијом је потврђен рецидив - рекла је његова мајка, пише Блиц.
Милош је након тога наставио лечење у Италији, али је нажалост јуче преминуо.
Ипак, оно што је Милошу најтеже падало било је то што се болест вратила. Упркос трновитом путу, малишан је давао све од себе да буде насмејан и подари својој породици најлепше време, до последњег дана.
Најгоре је то што му се вратила болест. Ми смо десет месеци живели сасвим нормално и јако тешко му је пало што се болест вратила. Али свестан је да ће све бити у реду, јер су лекари рекли да та трансплантација углавном прође добро - рекао је раније његов отац.
Димитрије има брата са истом дијагнозом
Како Блиц подсећа, и прича породице Краговић је изузетно потресна. Димитрије има и старијег брата Михајла, који има исту дијагнозу. Михајло је рођен десет дана после термина. Специјалистичким прегледом уочена је генерализована хипотонија. Одлазе на ИМД где су рађене све анализе. Четири и по године не успева да се сазна узрок хипотоније. 2015. године добија први епилептички напад.
Потресни опроштај мајке
Димитријева мајка опростила се од њега потресном поруком и фотографијом на којој се види како сина држи у наручју.
Дико сине мој како ћемо данас животе мој? Како си ноћас био без мог додира без мог загрљаја без мог пољупца? Мој син мој живот не заслужује ништа црно. Био си светлост, био си све. Напустио ме је, мој живот се угасио, како ћу ја да преживим?, написала је она на Фејсбуку.
Установљен је Енцефалит-Херпес вирус на мозгу и можданој кори. Хитном интервенцијом бронхоскопије на ИМД успевају да му спасе живот. Храни се путем пега. Добио је неуролошку терапију, коју је касније дуго користио. Нажалост, све што је Михајло знао и умео је нестало. Сада не седи, не прати погледом.
Димитрију је установљена Леберова хередитарна оптичка неуропатија. Обојица и мајка имају мутацију гена Ц.171>А У НДЗ ген. Димитрије је ментално и моторички много лошије био од брата. Такође му је пре две године уграђен ПЕГ. Није ходао, пратио погледом и хранио се путем пега.
Михајлу су и даље неопходна средства за оперативне захвате, трансплантације матичним ћелијама, рехабилитације, физикалне терапије, третмане у хипербаричној комори, логопедске третмане, медицинске апарате, бањско лечење, медикаменте, суплементе и медицински потрошни материјал, ортопедска помагала, као и за смештај и путне трошкове.
Како помоћи Михајлу
Михајлу можете помоћи слањем СМС поруке (једнократна помоћ 200 динара) садржаја 889 на 3030.
Уплатом на динарски рачун: 160-6000000766420-77
Скенирањем NBS IPS QR кода на вашој мБанкинг апликацији: NBS IPS QR код
Уплатом на девизни рачун: 160-6000000766285-94
ИБАН: RS35160600000076628594
SWIFT/BIC: DBDBRSBG