МАЛИШАНИ ВЕЛИКОГ СРЦА Основци сакупили новац за лечење свог другара
ЧАЧАК: У Основној школи “Прељина“ одржана је хуманитарна продајна акција под називом “Храном до здравља“, у организацији ученика млађих разреда матичне школе и издвојеног одељења у Прислоници, заједно са својим учитељима.
Као и претходних година, манифестација је имала хуманитарни карактер. Овога пута прикупљена средства биће намењена лечењу ученика ове школе који болује од тешке болести.
- Он је наш малени другар, али велики јунак. Јунак великог срца. Хвала свима који су узели учешће у овој манифестацији, као и родитељима наших ученика који увек подржавају наше акције и учествују у њима. Наше мало неком значи пуно - поручили су из школе у Прељини.
Додају да су овом акцијом ученици желели да покажу солидарност, емпатију и заједништво, уз поруку да заједничким трудом и малим гестовима могу помоћи онима којима је то најпотребније.