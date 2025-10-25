overcast clouds
18°C
25.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОД 1. ЈАНУАРА НОВИ НАМЕТ НА СРПСКИМ ДРУМОВИМА Почиње наплата вожње и по регионалним путевима, ево на кога се то односи

25.10.2025. 14:57 15:18
Пише:
Дневник
Извор:
biznis.rs
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Возачи камиона, аутобуса и комбија са приколицом од 1. јануара 2026. године очекује нови намет уколико возе регионалним (мото) путевима Србије.

Наиме, реч је о првој М категорији, такозваним мото путевима, а ту је и прва Б категорија. Путарина на овим деоницама ће се наплаћивати само четвртој категорији возила, а то су моторна возила са четири и више осовина, тежа од 3, 5 тоне. Једноставније речено – камиони, као и аутобуси и комбији са приколицом, пише Forbes Srbija.

Ова возила тренутно коришћење ауто-пута плаћају 32, 56 динара по километру. Сваки пређени километар мото пута коштаће их 29, 3 динара, а регионалног 26 динара.

Овај закон ће се примењивати од првог дана следеће године. Прво усклађивање динарских износа накнада планира се у 2026. години. И то у последњем кварталу, јер ће се увећати за проценат инфлације од 1. јануара до 30. септембра следеће године.

„Нова правила ће финансијски утицати на пословање. Неко не мора да користи ауто-путеве, али неко и не може. Приморан је да иде регионалним путевима. Ово ће им повећати трошкове. Ако постоји нормална алтернатива, не треба дозволити да теретни саобраћај иде путевима којима угрожава друге учеснике. Са те стране морамо да будемо објективни. Морамо, међутим, да кажемо и да је ситуација у сваком виду транспорта доста лоша и да ће се трошак осетити“, рекао је Александар Спасић, генерални секретар Пословног удружења Међународни транспорт.

путарина магистрални путеви камиони
Извор:
biznis.rs
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НОВ СИСТЕМ ПУТАРИНА ОД ИДУЋЕ ГОДИНЕ Предвиђена казна од 120 евра за кршење овог правила АКО ПУТУЈЕТЕ КОД КОМШИЈА, ДОБРО СЕ ИНФОРМИШИТЕ

НОВ СИСТЕМ ПУТАРИНА ОД ИДУЋЕ ГОДИНЕ Предвиђена казна од 120 евра за кршење овог правила АКО ПУТУЈЕТЕ КОД КОМШИЈА, ДОБРО СЕ ИНФОРМИШИТЕ

06.09.2025. 17:09 17:16
Волим
0
Коментар
0
Сачувај