ОД 1. ЈАНУАРА НОВИ НАМЕТ НА СРПСКИМ ДРУМОВИМА Почиње наплата вожње и по регионалним путевима, ево на кога се то односи
Возачи камиона, аутобуса и комбија са приколицом од 1. јануара 2026. године очекује нови намет уколико возе регионалним (мото) путевима Србије.
Наиме, реч је о првој М категорији, такозваним мото путевима, а ту је и прва Б категорија. Путарина на овим деоницама ће се наплаћивати само четвртој категорији возила, а то су моторна возила са четири и више осовина, тежа од 3, 5 тоне. Једноставније речено – камиони, као и аутобуси и комбији са приколицом, пише Forbes Srbija.
Ова возила тренутно коришћење ауто-пута плаћају 32, 56 динара по километру. Сваки пређени километар мото пута коштаће их 29, 3 динара, а регионалног 26 динара.
Овај закон ће се примењивати од првог дана следеће године. Прво усклађивање динарских износа накнада планира се у 2026. години. И то у последњем кварталу, јер ће се увећати за проценат инфлације од 1. јануара до 30. септембра следеће године.
„Нова правила ће финансијски утицати на пословање. Неко не мора да користи ауто-путеве, али неко и не може. Приморан је да иде регионалним путевима. Ово ће им повећати трошкове. Ако постоји нормална алтернатива, не треба дозволити да теретни саобраћај иде путевима којима угрожава друге учеснике. Са те стране морамо да будемо објективни. Морамо, међутим, да кажемо и да је ситуација у сваком виду транспорта доста лоша и да ће се трошак осетити“, рекао је Александар Спасић, генерални секретар Пословног удружења Међународни транспорт.